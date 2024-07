Zdeněk Kellner dnes 07:59

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Redaktoři Benešovského deníku podrobně sledují události v okrese, a proto jim také neunikla zpráva o jedné důležité záležitosti. Zavzpomínejte na to, co se psalo v máji 2008. Tehdy správa státního zámku připravovala jeden z nejzávážnějších zásahů do kompozice parku.