/FOTO, VIDEO/ V Benešově, městě s více než šestnácti tisíci obyvateli, jsou volně přístupné celkem čtyři veřejné toalety. Ryze městské jsou tři z nich - včetně té v čekárně autobusového nádraží. Jejich správcem jsou Technické služby Benešov. Čtvrtá pak slouží cestujícím, kteří jdou na vlak nebo z něj právě vystoupili. Deník zjišťoval, v jakém stavu veřejné toalety ve městě jsou.

Použít správně záchodovou místu je pro některé lidi velký problém. | Video: Technické služby Benešov

Na dvou WC, v poliklinice na Malém náměstí a na vlakovém nádraží, funguje obsluha. Záchody tam byly čisté bez nepříjemného zápachu i během dne.

„Práce tady je bez problémů, když je potřeba, hned tu uklízím,“ popisovala toaletářka v poliklinice v okamžiku, kdy do prostředí bez zápachu dorazila na kus řeči její známá.

Vyhořelá továrna v Ostředku má nového majitele, pneumatiky možná brzy zmizí

Dvě další toalety, na Masarykově náměstí a v čekárně dopravního terminálu na autobusovém nádraží, jsou bezobslužné. Vstup tam umožní zaplacení přes platební automat. Nejspíš právě to a dojem bezdozorového vysoce anonymního zařízení v některých lidech uvolňuje veškeré zábrany. Technické služby se tu potýkají s nepořádkem, ale i vandalismem.

„U toalety na Masarykově náměstí to není tak hrozné jako u zařízení v čekárně dopravního terminálu. Ale i na Masarykově náměstí občas dojde k nějaké škodě,“ potvrdil ředitel Technických služeb Benešov Bohumil Rataj.

Škody za desítky tisíc

Právě záchody na autobusovém nádraží, byť byly zprovozněné společně s celým dopravním terminálem v prosinci 2020, jsou nejspíš „nejbolavějším“ místem celé dopravní infrastruktury Benešova.

„Vandalové tam rozkopali dveře a poškodili i další vybavení,“ řekl benešovský místostarosta Roman Tichovský už krátce po zprovoznění a jeho zpráva platí, jak potvrdil ředitel technických služeb, prakticky dodnes.

Incidentů je celá řada a technické služby, potažmo město Benešov jejich náprava stála už desítky tisíc korun. Jak to na toaletách před úklidem vypadá, dokládají snímky z archivu TS Benešov. „Pán, který nám toalety na terminálu uklízí pravidelně, už toho má také dost a uklízení po takových prasatech ho už nebaví,“ nebere si servítky ředitel TS.

Malé kapry čeká stěhování do větších rybníků. Začaly jarní výlovy

Město kvůli vandalismu hodlá do autobusové čekárny nasadit dozor. Bude ho to stát peníze, ale mělo by to být méně, než opravy škod, které tam pachatelé způsobí. Problematický záchod ale i poté zůstane místem bez dohledu nebo dozoru. Možná i proto se dá předpokládat, že v tomto anonymním prostředí mnohé nezmění.