/FOTOGALERIE, VIDEO/ Kterými ulicemi města se dá bez problémů projet? Jaké jsou průjezdné jen se zvýšenou opatrností nebo pouze jedním směrem? A které benešovské silnice jsou pro veškerou dopravu zcela uzavřené? To se dá zjistit v podstatě dvěma způsoby. To vše se řidiči mohou dozvědět z pohodlí svého domova díky mapě uzavírek v Benešově. Stačí se podívat na webové stránky města.

Benešov buduje chodník podél silnice na Vlašim | Video: Zdeněk Kellner

Záměrem webové aplikace je usnadnění a lepší orientace v dopravní situaci v ulicích Benešova a nalézt ji lze na www.uzavirky-city.cz. „Nová mapa dopravních omezení přináší ucelený přehled aktuálních i plánovaných uzavírek na území města,“ sdělila Aneta Malá odpovědná na benešovské radnici za propagaci a vztahy k veřejnosti.

Omezení jsou v mapě rozlišena barevně. Ta, která právě probíhají, mají tmavě modrou barvu. Uzavírky zamýšlené svítí z mapy světle zeleně nebo žlutě. Rozděluje je to, zda mají jasně stanovený termín realizace, nebo zatím pouze orientační. Mimořádné události pak červeně. Každou událost po rozkliknutí doplňuje tabulka s popisem akce.

Doba přezouvání pneumatik vozidel je na vrcholu, další špička přijde na podzim

„Zelené a modré uzavírky obsahují odkaz na podrobnější informace zveřejněné na benešovském webu v kategorii dopravní omezení. Mapa umožňuje zobrazovat i uzavírky chodníků, v tomto případě budou na mapě zveřejňovány pouze vybraná omezení,“ vysvětlila Aneta Malá.

Aktuálně mapa ukazuje nejvíce žlutých značek. Vidět je však i několik zelených – a hlavně pro řidiče těch nejdůležitějších, tedy modrých.

Kde se aktuálně pracuje?

Dlouhodobé omezení je v okolí Obchodního domu Hvězda. Kvůli rekonstrukci po požáru zabírá staveniště chodník i parkovací místa na okraji silnice ve Vnoučkově ulici. Tak to má trvat až do 30. září. Do té doby by mělo dojít k obnově provozu obchodního domu.

Provoz je nyní omezen také ve Vlašimské ulici. Město u výpadovky na Vlašim staví chodník a kvůli tomu dopravu kyvadlově pouštějí z jednoho nebo druhého směru semafory. Toto omezení by mělo skončit v neděli 30. dubna. Jenže dopravní omezení se pak posune ve směru na Vlašim. Také tam budou dopravu řídit semafory a to v období od 11. května do 12. června.

Poděkujte hasičům za jejich velmi záslužnou práci, napište nám do redakce

V neděli 30. dubna začne ale další omezení. Tentokrát v samém centru města. Trvat by mělo jen po ty dva dny, tedy jen do pondělí 1. května. „Omezení se bude týkat Masarykova a Malého náměstí, ulic Na Karlově, Vnoučkovy, Pod Brankou, Tyršovy, Karla Nového, Pražské a Nové Pražské,“ připomněla úřednice.

V této části města přitom dojde k úplným uzavírkám daných ulic a náměstí a současně bude na těchto komunikacích s výjimkou ulice Na Karlově, pro všechna vozidla dočasně zakázáno zastavení od osmi hodin ráno. To všechno kvůli tradiční akci – Benešovskému jarmarku 2023.