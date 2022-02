Už řadu let čeká na vyřešení „přechod nepřechod“ od ulice Ke Stadionu do konopišťského zámeckého parku. Rušnou silnici I/3 není snadné překonat. Marná byla dosud snaha města o zvýšení bezpečnosti chodců postavením semaforů, namalováním „zebry“ či instalací příčného prahu kvůli zpomalení rychlosti jízdy aut. Nic z toho Policie ČR na silnici první třídy nepovolila. Ohrožení chodců by zde měl vyřešit „tunel“ kolem Konopiště. Jeho výstavbu chystá Ředitelství silnic a dálnic v nejbližších dvou letech. Termíny se ale už několikrát měnily.

Přístupová cesta k zámku Konopišťskou ulicí

Stále nedořešená je zatím i další přístupová cesta k zámku Konopišťskou ulicí. Podjezd silnice I/3 má místo jen pro vozovku. Bezpečný průchod pro chodce ale město od jara do podzimu vytváří instalací city bloků, masivních betonových prvků. Ty však kvůli údržbě na vozovce v zimě nestojí. I zde by měl bezpečnost chodců zvýšit „tunel“ kolem Konopiště.

Podchod pod tratí z ulice Ke Studánce

Klasickým „strašidelným“ místem je v Benešově podchod pod železniční tratí z ulice Ke Studánce v místě zvaném Boží voda. Podchod z dob, kdy vznikala na konci 19. století trať, zdobí na straně k centru města kaplička se studánkou. Poměrně dlouhý „tunel“ dříve lidé hojně využívali, ale v současnosti jen výjimečně. „V Benešově, což ukázal také generel dopravy, lidé nechodí, ale jezdí auty,“ potvrdil starosta Jaroslav Hlavnička.

Paní Helena však tuhle zkratku využívá stále. „Je to trochu odlehlé místo, ale nikdy se mi tu nic nestalo,“ uvedla. „Zlatá éra“ neoficiálního podchodu pod tratí skončila po roce 1989. Portál ze strany od čtvrti rodinných domů na Červených Vršcích postupně zarůstal náletovými dřevinami, kopřivami a ostružiním. Dešťová voda zase nánosy zvýšila podlahu a z podchodu se stala už jen „myší díra“. Tu rádi a hojně využívali také bezdomovci a „magneti“, jak se říká lidem pálícím kradené měděné kabely a schraňujícím staré železo obecně.

To vše odvedlo chodce na delší trasu přes most nad železnicí v Nové pražské nebo k podjezdu pod tratí z Antuškovy do ulice K Tužince. Nepořádek je však i kolem pěšiny z Antuškovy ulice podél náspu železnice k Boží vodě v ulici Ke Studánce. „Tato neutěšená místa bychom chtěli zkulturnit. S výstavbou regulérního podchodu u Boží vody ale nepočítáme. Jeho vznik by byl administrativně a ekonomicky velmi zdlouhavý a nákladný. Násep s kolejemi patří Správě železnic,“ poznamenal benešovský starosta.

Týnec nad Sázavou

Průchod mezi skálou a mlýnem z ulice Pod Hradištěm

V Týnci nad Sázavou si nedobrou reputaci udržuje úzký průchod mezi skálou a mlýnem z ulice Pod Hradištěm. Přitom je to v současnosti docela romantické zákoutí. Svůj pro řadu zejména starších lidí negativní nádech získalo místo už před rokem 1990.

V období první republiky mlýnské kolo skryté uvnitř budovy, pod níž protéká náhonem Sázava, plnilo svou funkci. Jenže právě v následujícím věku se do historie místa neblaze zapsaly diktatury. Nejprve ta nacistická, pak komunistická. „Nedaleko mlýna je mezi domy průchod. Právě tam za války Němci zastřelili pana Vodrážku, který byl ve mlýně pro mouku a nezastavil na výzvu,“ připomněl týnecký patriot Antonín Krch.

Po roce 1948 opuštěné místo s obytnými budovami „přes uličku“ využívali nepřizpůsobiví lidé. Objekty během desítek let dokonale vybydleli. Navíc u mlýna skončilo v sázavské vodě také několik lidských životů. Polorozpadlé objekty pak už čekala jen demolice. K té naštěstí ale po roce 1989 kvůli nevyřešeným restitučním nárokům nedošlo. Nyní už romantické zákoutí procitá k životu a majitelé objekty přilepené ke skále dali velmi citlivě dohromady. Vedle nich vede značená cyklostezka Green way Praha – Vídeň. Samotný mlýn však na svou záchranu čeká dál.

Silnice z Podělus do Týnce

Nebezpečným místem v pravém slova smyslu je silnice z Podělus do Týnce v úseku od konce nového chodníku k mostu přes Janovický potok. Silnici bez krajnic a také bez únikových zón stále využívají chodci, ale vznik chodníku je v nedohlednu.