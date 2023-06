Cyklotour 2023: peloton pro dobrou věc přibržďoval dopravu na Benešovsku

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Pokud jste ve středu 7. nebo ve čtvrtek 8. června potkali na silnici na Benešovsku dlouhý stočlenný cyklistický peloton doprovázaný policisty na motocyklech se zapnutými majáčky, trvala vám cesta do cíle vaší trasy bezpochyby o něco déle. A těm, kteří uvízli v pomalujedoucí koloně dlouhé několik stovek metrů, třeba na silnici mezi Benešovem a Týncem nad Sázavou a dosud jim uniká, co se to vlastně dělo, trochu napovíme.

Čtrnáctý ročník Cyklotour v Týnci nad Sázavou | Video: Deník/Zdeněk Kellner