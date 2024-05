V Benešově je nejspíš nejznámější Radio taxi Hájek. Jeho řidiči účtují nástupní sazbu 25 korun a stejně vysoká je i jeho cena za jeden ujetý kilometr. V případě čekání si firma účtuje pětikorunu za jednu minutu.

Radio taxi Hájek nabízí pevně stanovené částky pro některé trasy. Na pražské letiště Václava Havla na Ruzyni je to 1700 korun, do Týnce pak 300 korun.

„V letních měsících máme kurýrní přepravy v určitých dnech a hodinách dané dlouho předem. Nabízíme v těchto dnech jízdné stejným směrem s 50% slevou,“ sděluje firma na webu.

Jana Hájková, jedna z taxikářek pak vysvětluje, proč na Benešovsku moc nefungují alternativní taxislužby jako je typu Bolt, Uber nebo Liftago. „Oni se tady na venkově neuživí. Když někam zajedou s pasažérem, zpátky mojí prázdné auto a aby se jim to vyplatilo, musí být jejich ceny vyšší,“ sdělila.

V Benešově funguje i firma IM taxi. Za svezení jednoho kilometru jeho řidiči účtují 24 korun. Nástupní taxu sice společnost neuvádí, ale na webové prezentaci služby nechybí poznámka, že se „ceny mohou lišit v závislosti na hustotě provozu.“

Na stejném místě jsou pro orientaci uvedeny ceny za některé konkrétní trasy. Například z Benešova na pražské letiště Ruzyně to pasažéra vyjde na 1450 korun. Trasu z Benešova do Vlašimi účtuje firma pevně danou částku 530 korun a z Benešova do Týnce nad Sázavou pak 290 Kč. Společnost nabízí například i auto na svatbu.

„Při objednávce vozů taxi na svatby účtujeme příplatek 200 Kč za jeden vůz, v ceně je výzdoba a umytí vozu. Vůz je samozřejmě bez taxi polepů - Audi A6, pouze jako černá limuzína, ostatní vozy jsou včetně polepů,“ sděluje IM taxi svým potenciálním zákazníkům.

Svezení nabízí také Niko taxi Benešov. Jeho nástupní taxa činí 30 korun. Za kilometr pak pasažér zaplatí pouze 12,50 Kč, avšak firma si účtuje touto taxou oba směry jízdy, na což upozorňuje na své webové prezentaci.

Tam se lze stále dozvědět například i to, že „Aktuálně v boji s koronavirem jsou všechna vozidla denně dezinfikována ozonem. Jako jediná taxislužba v Benešově odvezeme Vás i s vaším vozem bez příplatku za druhého řidiče,“ nabízí.

Taxikem se pochopitelně dá svézt i ve Vlašimi. Taxi Vlašim, jak se firma Miroslava Drastila prezentuje, si podle něj účtuje nástupní sazbu 20 korun. Na nejspíš neaktualizované webové prezentaci uvádí cenu poloviční a sazbu za kilometr 25 korun s čekací minutovou cenou tři koruny.

„Sazby jsou různé podle toho, zda se jedná o jízdu ve městě nebo mimo něj. Jízdné se pohybuje od 26 do 30 korun za kilometr mimo město a po městě jezdím za 60 až 80 korun za kilometr,“ uvedl majitel taxislužby Miroslav Drastil s tím, že alternativní taxislužby typu Bolt, Uber nebo Liftago neřeší.