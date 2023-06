Potvrzoval to i na svém Twitteru, kde Josefa Štěpánka popsal, jako „výjimečného člověka a mimořádného lékaře, pro kterého je Hippokratova přísaha doslova životním krédem“. „Desítky let pomáhá všem bez rozdílu a bez ohledu na ordinační hodiny,“ uvedl senátor a připomněl, že Josef Štěpánek jako přední odborník v oboru ORL je každý den v kontaktu s desítkami pacientů. „Začíná ordinovat už před šestou ráno a mnohdy nepoleví ani o sobotách a nedělích. Pacientům se věnuje bez rozdílu pečlivě a hlavně vstřícně. Řadě lidí zachránil svým přístupem i život,“ sdělil senátor.

Jako lékař s velkým L se podle vyjádření senátora projevil i během covidové pandemie. „Během ní nezavřel svoji ordinaci na jediný den, nepřestal ordinovat a pomáhat lidem, přijímal stovky nových pacientů, jejichž praktici omezovali svoji činnost,“ vyzdvihl politik.

Sám Josef Štěpánek o nominaci ví. Záležitost jej prý překvapila - a také trochu zaskočila. Proto o tom, že by případně měl dokonce jít do Vladislavského sálu Pražského hradu přebírat z rukou prezidenta Petra Pavla vyznamenání, zatím vůbec nepřemýšlí, ani se na to nepřipravuje. „Pro mě je strašně důležitý tok pozitivní energie mezi pacientem a lékařem. To je pro mě zásadní záležitostí,“ vysvětlil svou prioritu.

Nemocnice chce snížit energetickou náročnost. Chystá investice za 227 milionů

Právě pozitivní energii, kterou přenáší na své pacienty, ale Josef Štěpánek také někde musí čerpat. „Baterky“ mu nejvíce dobíjí jeho vlastní rodina. „Mám v ní velké zázemí a energii čerpám také v místě mého rodiště, v Litichovicích,“ dodal lékař s tím.

Nominaci sice vnímá pozitivně, ale není typem člověka, který by si veřejné oceňování nějakým způsobem bral nebo si na něm třeba i zakládal. „Lidi mě myslím dobře znají, takže to ani není potřeba zdůrazňovat. Pro mě je zásadní vztah mezi lékařem a pacientem,“ dodal.

Josef Štěpánek (65 let)

Po studiu na Lékařské fakultě fakultě začínal v roce 1983 v benešovské nemocnici. O sedm let později ve svých teprve 30 letech se tam stal primářem oddělení ORL a na této pozici působil až do roku 2004. Od té doby stále vykonává lékařskou praxi v Benešově a ve Vlašimi. Od roku 2006 je externím lékařem ORL kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Působí i v Rehabilitačním ústavu v Kladrubech jako specialista, kde pomáhá pacientům s těžkými poruchami hybnosti. Za svými pacienty v Kladrubech pravidelně dojíždí a ti tak nemusí být převáženi do vzdálené benešovské nemocnice. Mezi lety 1984 a 1998 vyučoval také na Střední zdravotnické škole v Benešově.