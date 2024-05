/VIDEO, FOTOGALERIE/ Na další Veletrh sportovních aktivit se už teď mohou těšit nejen benešovské děti. Odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu Benešov už zveřejnil termín, kdy se osvětová akce zaměřená na sportování a jeho propagaci koná.

Den sportovních aktivit v Benešově. | Video: Zdeněk Kellner

„Veletrh sportovních aktiv pořádáme ve spolupráci s benešovskými atlety ve středu 22. května,“ připomněla Markéta Pazderová z benešovské radnice.

Aktivní trávení volného času na úkor vysedávání u „chytrých“ přístrojů začne uvedený den už dopoledne. To se na atletickém stadionu Na Sladovce sejdou žáci z benešovských základních a také mateřských škol. Od jedné hodiny odpolední pak bude prostor sportoviště vyhrazený především široké veřejnosti.

Do centra Benešova dorazí v půli máje nejlepší liga světa, kanadsko-americká NHL

Veletrh sportovních aktiv, kterému se také říká Burza sportu, protože si při ní účastníci vyzkoušejí řadu sportovních odvětví, se v Benešově poprvé uskutečnil v roce 2017. Tehdy se ale akce nekonala na atletickém stadionu Na Sladovce, protože ten v uvedený rok teprve začal vznikat. Děti se kvůli Burze sportu sešly ve velkém sále Kulturního domu Karlov.

Cílem tehdy stejně jako nyní bylo představit malým i větším dětem a nakonec i široké veřejnosti tedy dospělým, jakým druhům volnočasových aktivit je možné se na území města Benešova věnovat.

Veletrh sportovních aktivit sportovních aktivit nebude jen o představování sportu, ale především o jeho vyzkoušení. Právě to by by pak mohlo a vlastně i mělo vést k příchodu „nové krve“ do konkrétního sportovního klubu.

Ragby ve Voticích. Nápad přišel od rodičů, děti trénink učí respektu a férovosti

Dětem svůj sport představí například atleti, fotbalisté, basketbalisté, volejbalisté, florbalisté, hokejisté, sportovní střelci, zástupci bojových sportů jako jsou například karatisté a judisté, mažoretky, krasobruslaři nebo zástupci tanečních sportů.