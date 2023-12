/VIDEO, FOTOGALERIE/ Ač mají svých starostí jako asi každý našinec dost, Daniela Kalinová, Marta Slezáková a Jaroslava Maršíčková si už 22 let udělají na sklonku roku čas na vlastní akci zvanou Ježíšku, prosím Tě! A nejinak tomu bylo i letos.

Ježíšku, prosím Tě... Předávání dárků dětem z Dětského domova Racek v Benešově | Video: Deník/Zdeněk Kellner

Akce začíná už na podzim, kdy obyvatelé Dětského domova Racek v Benešově a Dětského domova se školou, středisko výchovné péče a základní škola Sedlec-Prčice píší Ježíškovi svá vánoční přání. „Na Racku vyhrála lopata a v Sedlci klec na křečka,“ uvedla Marta Slezáková s tím, že všechna přání byla, jako pokaždé, splněna. „Znovu se našla spousta dobrých lidí, kteří splnili to, co nám na Masarykově náměstí v Benešově slíbili,“ potvrdila Daniela Klenovcová.

Právě v centru Benešova ženy, které mají své rodiny, každoročně dlouhé hodiny podupávají v mrazu a vítají každého člověka dobré vůle. Letos ty tři dny, kdy postávají u benešovského vánočního stromu sice nemrzlo, ale na opalování to ani tak nebylo. Organizátorky si přitom stojí od začátku za „svým.“ „Systém má být průhledný a jednoduchý. A čím víc to tak je, tím víc je to o důvěře od dárců,“ vysvětlila Marta Slezáková prakticky bezproblémové fungování celé záležitosti.

A že to tak skutečně je, dokládají ti, kteří se na náměstí každoročně vracejí a pokaždé splní přání dětí bez rodičů. „Ti lidé jdou, vezmou své peníze a koupí nějaký dárek, který nám na náměstí přinesou. A protože ví, že se vždycky všechny dárky dostaly tam, kam měli, přijdou napřesrok znovu,“ dodala paní Marta.

Lidé tentokrát splnili přání celkem 66 dětí. Samotných dárců ale bylo mnohem více. Na jedno dětské přání se podle organizátorek podíleli zhruba tři lidé. A jak už řečeno výš, řada z nich patří mezi pravidelné přispěvatele. Vyzdvihnout všechny není možné, ale někteří v myslích organizátorek zakotvili natrvalo.

„S řadou dárců je to na náměstí už takové nekončící přátelství, i když stvrzované při setkání jen jednou v roce. Například paní Bílková z Bystřice k nám přicházela už se svojí maminkou. Ta už je v nebi, ale paní Bílková jezdí i za svou maminku dál,“ dokládá paní Daniela. „A my už na to myslíme předem a předáváme jí poděkování dětí se svíčkou, kterou pak zapálí za maminku,“ dodala.

Takových lidí je ale víc. Vždyť jen prostou matematikou lze zjistit, že 66 dětí obdařilo téměř dvě stě lidí. „Jen namátkou Míša Žabů, Jana Dumská nebo paní Červená ze Zbořeného Kostelce. Ta nás asi nikdy neviděla a přesto poslala významnou částku po známých, také té patří velké díky stejně jako dalším lidem a vlastně všem, kteří nám pomáhali,“ dodaly téměř unisono ženy.

„Třeba takový Roman Kadlec - rybář, s nímž přátelství vzniklo přes facebook a který jako rybář drží slovo a dětem kupuje rybářské vybavení. U nás ve škole o téhle akci nemluvím, ale moje kolegyně ze školní kuchyně mi spontánně přinesly dárky pro děti. Byla jsem z toho hodně dojatá. Právě to jsou okamžiky, které jen potvrzují, že mezi námi je pořád dost dobrých lidí,“ dodala Daniela Kalinová.

To ale bylo ještě před samotným rozdáváním dárků v Rackovi. Tamní děti si pro hosty připravily scénky, písničky a říkanky nebo dokonce taneční vystoupení. A tak, jako je tomu rok co rok, nestačily si organizátorka vyměňovat proslzené papírové kapesníčky.

