Tato otázka už v průběhu řady let padla vícekrát, ale dosud zodpovězena nebyla. Nyní se, jak se zdá, blýská na lepší časy.

„Projekt se zabývá projektovými přípravami na rekonstrukci existující budovy a rozvojem bytových jednotek. Žádost o dotaci byla podána v dubnu do programu Národního plánu obnovy na financování projektových příprav v souladu s cíli EU ve výši 2,5 milionu korun, které město Benešov obdrží od poskytovatele dotace Ministerstva pro místní rozvoj,“ připomněla Jitka Horálková z Odboru rozvoje a investic MěÚ Benešov odpovědná ba tomto odboru za dotace.

Podmínkou přidělení dotace je to, že se projekt musí stát realitou do deseti let. Dům v koutě Masarykova náměstí je známý zejména podle obchodu v přízemí, jemuž se dodnes říká Atas. Jméno mu dal zakladatel, obchodník Alfréd Taussig, člen benešovské židovské rodiny, která zahynula při holokaustu.

Radnice oprášila starý plán, strážníky přestěhuje přes ulici do domu č.p. 77 | Video: Zdeněk Kellner

Z objektu by se měl podle plánů města stát moderní bytový dům s devíti byty. Ty po rekonstrukci budou splňovat současné standardy pro komfortní bydlení.

„Projekt tak přináší nejen obnovu historického objektu, ale i posílení městského bydlení v této oblasti a pozitivní dopad na okolní komunitu,“ hodnotí Aneta Malá z Oddělení strategie a rozvoje.

V přízemí město počítá se sřízením služebny strážníků. Kromě samotných bytů bude nutné opravit také plynovou kotelnu. Ta i v současnosti vytápí obchod, který funguje v přízemí.