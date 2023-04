Pobídkou má být prvních 15 minut jízdy zdarma, které uhradí majiteli kol město. Jde však zatím pouze o předpoklad. „O tom, jestli se Benešov zapojí do projektu, který má oživit cyklodopravu ve městě, rozhodnou zastupitelé při své schůzi 17. dubna,“ potvrdila Markéta Pazderová odpovědná za vztahy radnice k veřejnosti.

Sdílená kola v dalších městech

Projekt sdílených kol se v minulých letech rozšířil do mnoha měst po celé České republice. Jen ve Středočeském kraji funguje

s úspěchem například v Mladé Boleslavi nebo Mnichově Hradišti. Podle webu Nextbike je zde služba při jednorázovém placení výpůjčky prvních 15 minut zdarma a poté 16 korun za každých dalších 30 minut. Zájemci si ale mohou pořídit i roční či měsíční předplatné, kdy je zdarma prvních 30 minut.

Pokud komunální politici pro sdílená kola zvednou ruku, věci vezmou rychlý spád. Už 1. května se v rámci pilotního projektu objeví v ulicích sdílené bicykly společnosti Nextbike, které si zájemci budou moci půjčit nebo je na konci své jízdy odevzdat na celkem šestnácti stanovištích vybavených stojany. Stanoviště se však mohou měnit. To podle toho, kde budou sdílená kola více či méně využívaná. Důvodem k instalaci stojanu na jiném místě mohou ale být i připomínky obyvatel.

„Jízda na kole je jeden ze způsobů, kterým by bylo možné zklidnit dopravu ve městě. Jde o to, aby do centra jezdilo méně aut,“ hájí projekt autor nápadu, benešovský místostarosta Jakub Hostek.

Sdílená kola si podle něj budou moci půjčovat nejen obyvatelé města, ale také turisté. Avšak jen ti dospělí, nebo starší a větší děti. Kola totiž budou jednotné velikosti. Díky nim uživatelé dojedou během celé turistické sezony například do Konopiště. I tam pak na ně bude čekat stojan pro odložení stroje na lidský pohon. Pokud ale budou chtít jistotu, že na ně kolo počká i pro návrat do města, budou si ho muset zaparkovat v rezervačním modu. I ten ale je, jak potvrdila firma Nextbike, zpoplatněný stejně jako běžná výpůjčka k jízdě.

Další stojany budou umístěné například na Sladovce, v centru Benešova a také v hustě osídlených oblastech města.

Zdroj: Youtube

Obecně se kola stávají častým cílem zlodějů či vandalů. Na tuto hrozbu však projekt také myslí. Každý uživatel sdíleného kola se musí nejprve přes domovskou stránku Nextbike zaregistrovat. Stroj má v konstrukci GPS vysílač, který v každém okamžiku ohlásí jeho polohu. Má i elektronický zámek, který odemkne po doručení číselného kódu opět jen zaregistrovaný uživatel. „V tu chvíli dispečink ví, kdo si kolo půjčil, jakým způsobem jezdí a kde ho odstavil. Pokud se kolo porouchá, servis řeší jeho majitel, ne město. Firma ho okamžitě opraví, nebo ho vymění za nové,“ vysvětlil místostarosta.

S dotací i bez

Požadavkem radnice bylo, aby měla kola přehazovačkou s více kolečky. Díky této výbavě kolo zvládne i běžné kopce v okolí Benešově. „Jsou to však pořád běžná kola, ne elektrokola. Jejich zapůjčení do Benešova by bylo v naprosto jiných cenových relacích,“ přiznal Jakub Hostek.

I tak město ze své kasy na sdílená kola vydá za celou dobu pilotního projektu 800 tisíc korun.

Město by na projekt chtělo získat dotaci. „Pokud se ale projekt osvědčí, půjdeme do dalšího ročníku i bez ní,“ tvrdí místní politik.

Po skončení pilotního projektu bude moci město využít data o jízdách sdílených kol k vylepšení situace pro cyklisty. Není proto vyloučeno, že se ještě změní podmínky v současnosti uvedené v takzvaném generelu dopravy v Benešově.