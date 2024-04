/VIDEO, FOTOGALERIE/ Takzvaná sdílená kola, tedy veřejně přístupná půjčovna bicyklů v Benešově se loni v rámci pilotního projektu osvědčila. Právě proto radnice v ekologické dopravě pokračuje i letos. Zůstávají stejná také pravidla. První čtvrthodinu mají jezdci zdarma.

Benešovská sdílená kola už jezdí, další i se stanovišti přibudou později | Video: Zdeněk Kellner

Místo 1. máje jako loni kola do ulic města letos vyjela už 2. dubna. Současně se měl o deset rozšířit také počet odkládacích míst. Loni jich bylo 16. Rovněž počet kom se měl zvýšit z 50 na 80. Zatímco dřívější start se povedl stoprocentně, další dvě změny se k 11. dubnu zatím nepodařilo oživit.

Sdílená kola expandují, po Benešově se rozjedou také ve Voticích a Olbramovicích

„Zatím fungujeme v modu z loňska,“ přiznal benešovský místostarosta Jakub Hostek. Důvodem podle něj je to, že zatím nebyly do města dodané stojany pro nová stanoviště. Stát by se tak mělo nejpozději v příštím týdnu, tedy od 15. do 21. dubna.

Sdílených kol a jejich stanovišť letos v Benešově přibude, sezona bude delší

„Nová stání vzniknou tam, kde nám velký zájem dokládají loňská data a také tam, kde si to občané přáli. Bude to například na sídlišti Spořilov II, centrum města u gymnázia, v Hodějovského ulici nebo u fotbalového stadionu,“ dodal místostarosta Jakub Hostek.