Benešovsko se připojuje k celostátní sbírce potravin. V sobotu 13. dubna můžete přispět trvanlivými potravinami a hygienickými potřebami v místních supermarketech.

Potravinová sbírka v obchodním domě Tesco ve Vlašimi. | Foto: Farní charita Vlašim

Také na Benešovsku, konkrétně v Benešově, Vlašimi, Voticích, Týnci nad Sázavou a Čerčanech se empatičtí lidé mohou už v sobotu 13. dubna zapojit do sbírky potravin pro potřebné. Akce solidarity se koná ten den v celé republice a organizuje ji Česká federace potravinových bank ve spolupráci s dalšími organizacemi.

Princip sbírky spočívá v tom, že zákazníci věnují část svého nákupu právě do potravinové banky přímo v obchodě prostřednictvím řádně označených dobrovolníků.

„S dobrovolníky v zelených zástěrách a logem sbírky se lidé budou moci setkat ve všech velkých supermarketech, ale i některých menších prodejnách v sobotu od 8 do 18 hodin,“ připomněla Eva Stulíková z benešovského Odboru sociálních věcí a zdravotnictví s tím, že do sbírky patří pouze trvanlivé potraviny, jako jsou konzervy, instantní polévky, těstoviny, rýže, luštěniny, olej, dětské výživy a také drogistické zboží a hygienické potřeby pro děti i dospělé. Potraviny podléhající rychlé zkáze jako je ovoce, zelenina do sbírky nepatří.

Podle Evy Stulíkové se celonárodní sbírka potravin koná v Benešově již řadu let a to zpravidla dvakrát do roka, na jaře a na podzim. „Pravidelně se do ní zapojují také sociální pracovnice našeho Odboru sociálních věcí a zdravotnictví spolu s dobrovolníky z řad peerů benešovského gymnázia,“ sdělila a upřesnila, že letos úřad podpoří sbírku v prodejnách Billa a Lidl. „Výtěžek sbírky z těchto dvou prodejen poputuje osobám v nepříznivé sociální a ekonomické situaci v našem regionu,“ dodala.