/VIDEO, FOTOGALERIE/ Na délku měří ulice Jana Nohy pouhých 650 metrů, přesto patří v Benešově k těm nejnebezpečnějším. Poměrně časté kolize vozidel s chodci nebo aut mezi sebou mají eliminovat nová bezpečnostní opatření.

Benešovská ulice Jana Nohy, duben 2024. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Práce na projektu začaly už loni přeložkou a úpravou kabelové sítě. Samotné stavební úpravy ulice odstartovaly v půli dubna. Podle plánu má ulice být tranzitní dopravě zcela uzavřená až do září. Do průmyslové zóny v navazující Křižíkově ulici do té doby bude jezdit objížďkou přes Černoleskou ulici.

„Podle průběhu prací to ale nyní vypadá, že by se ulicí mohlo začít znovu jezdit už v srpnu,“ naznačil optimisticky benešovský místostarosta Roman Tichovský.

Benešovská ulice Jana Nohy bude do roka k chodcům přívětivější

Samotná ulice Jana Nohy má rizikových míst několik. První leží při cestě od centra města na vjezdu z ulice Ke Stadionu. Běžná styková křižovatka má dvě ramena. Navíc stojí uprostřed ostrůvek s betonovým sloupem elektrického vedení.

Přes poměrně širokou silnici vedou dva na sebe navazující přechody pro chodce. Právě tam už policisté vyšetřovali řadu dopravních nehod včetně autem sražených chodců.

„Sloup z křižovatky zmizí a dojde k vybudování nového ostrůvku. Díky němu budou přechody pro chodce kratší a začnou splňovat všechny předpisy. Přecházení se tak stane bezpečnější,“ vysvětlil místostarosta.

S dalším nebezpečným místem se řidiči setkávají o nějakých 200 metrů dál. U areálu Středního odborného učiliště stavebního je od pondělí do pátku dvakrát denně zvýšený pohyb chodců. Jsou to především učňové. Místem ale od konce roku 2022, díky protažení podchodu pod vlakovým nádražím, procházejí i turisté do Konopiště. Cestu do centra si tudy krátí také místní obyvatelé.

I tam už policisté vyšetřovali nehodu se sraženým chodcem, od níž řidič dokonce ujel. Stalo se to přesto, že od přechodu u školy je bezproblémový výhled nejméně sto metrů na každou stranu. Bezpečnost chodců by tam měla ještě posílit výstavba chodníku.

Škola poskytla Benešovu hřiště, město jí oplátkou přispělo na opravu fasády

Také dál, zhruba 300 za učilištěm směrem ke Křižíkově ulici, se pohybuje na vozovce každý den najednou více lidí. Důvod je zřejmý, jdou do nebo z práce z tamních továren a firem. V místě zastávek, které byly dosud jen u krajnice, vzniká záliv, kde autobus zastaví bez toho, aby blokoval dopravu. O kousek dál ale silnici uprostřed rozdělí na dvě poloviny nový ostrůvek. Přechody pro chodce se tím opět zkrátí a stanou bezpečnějšími.

Město si na akci připravilo 16,5 milionu korun, nakonec se mu ale náklady podařilo při výběrovém řízení na zhotovitele snížit na 13,5 milionu korun včetně DPH. Současně získalo i evropskou podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 7,7 milionu korun.