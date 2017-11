Benešov pronajme znovu na rok celý hotel v centru města

Benešov – Co s hotelem Pošta v samotném centru města, komunální politici dosud definitivně nerozhodli. Ve hře je také jeho prodej. Ten není na pořadu dne, proto bude objekt dál sloužit svému účelu. Tedy i bez nového majitele. Rozhodli o tom benešovští radní při své schůzi na začátku měsíce.

Radní schválili pronájem prostor sloužících podnikání o výměře plochy 1726 metrů čtverečních. Prostory objektu hotelu Pošta jsou, jak informuje usnesení rady, vhodné pro provozování restaurace a hotelu. „Prostory jsou bez vybavení,“ stojí v zápisu.

Staronovým nájemcem hotelu Pošta je společnost Obchodní dům Max, kterou zastupuje jednatel Petr Pokorný.

Ten bude podnikat i na tomto místě Benešova po dobu dalšího celého roku. Za to městu do pokladny pošle 180 tisíc korun nájemného, které je osvobozeno od DPH, paušální náklady na odběr elektřiny ve výši 25 tisíc korun za měsíc plus navýšení o daň z přidané hodnoty.

Jídelna v Tyršově ulici nezaniká

Svou oblíbenou lidovou jídelnu v Tyršově ulici budou moci konzumenti využívat i v následujících měsících. Rozhodli o tom radní města, když schválili další roční pronájem tohoto podnikatelského prostoru. Jídelna se zázemím má plochou přes 247 metrů čtverečních a město ji pronajme na další rok podnikatelce Evě Pechové. Za metr čtvereční zaplatí roční nájem 1500 korun. Částka je osvobozena od DPH a za rok to bude téměř 371 tisíc korun. Podnikatelka zaplatí také paušál na elektřinu 24 tisíc za měsíc, vodné devět tisíc korun a zálohu na topení 18 tisíc za měsíc.

Občerstvení zavře nejpozději o půlnoci

Denní provozní doba nejvýše do jedenácté večerní, v pátek a sobotu maximálně do půlnoci. Právě to jsou podmínky, které musí splňovat Simona Cermanová, provozovatelka občerstvení v přízemí benešovského hotelu Pošta v Tyršově ulici. Díky souhlasu s tím jí město po projednání a schválení radními, prodlouží nájemní smlouvu o dalších dvanáct měsíců. Za plochu 30 metrů čtverečních podnikatelka zaplatí 15 set korun za metr a rok, tedy dohromady téměř 46 tisíc korun. K tomu musí počítat i s placení paušálu za elektřinu sedm tisíc a vodu tři tisíce korun za měsíc.

Pronájem nehtovému studiu je něco dražší

Benešov – Prostor hotelu Pošta pro nehtové studio s vchodem z Tyršovy ulice s plochou 48 metrů čtverečních, pronajalo město firmě Ta Hong Nhung dráž, než prostory pro podnikání ve stejném objektu pro české podnikatele. Za metr čtvereční zaplatí 1900 korun za rok, celkově to bude přes 91 tisíc korun. Podnikatelka bude mít ale levnější paušál za elektřinu. Za ni zaplatí 4000 korun měsíčně. Paušál za vodu bude mít za 3000 a zálohu na vytápění a ohřev vody za 4000 korun na měsíc.