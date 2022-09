Foto: Někdejší továrnu v centru Poříčí začínají zabydlovat první nájemníci

Svému účelu by stavba měla začít sloužit do konce roku 2024. Obě části vznikají technologií litého betonu a pro pevnost konstrukce je nezbytná také vkládaná armatura. Kolik takových roxorů, což jsou betonářské dráty, je potřeba, dokládá jejich „hromada“ uložená na vozovce vedle pavilonu dialýzy. Ani to ale nebude stačit na celou stavbu. Nyní na vozovce uskladněné ocelové pruty jsou připraveny jen pro nejbližší období stavby.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.