Chodci budou muset při cestě do centra jít dlouhou oklikou přes jeden či druhý silniční most. Našlapou přitom o 500 až 800 metrů navíc. I v případě Benešovského podchodu ale znovu platí, že všechno zlé, je také k něčemu dobré.

„Podchod je dlouhodobě nereprezentativní a nepůsobí bezpečným dojmem. Problémem jsou všude přítomné grafity i nedostatečné osvětlení,“ uvedla k tamní situaci Aneta Malá odpovědná na benešovské radnici za vztahy k veřejnosti.

Kvůli tomu se město domluvilo se Správou železnic a oslovilo Jana Lamra. Právě on dá místu novou podobu.

„Vzhledem k tomu, že jde o podchod, tedy stavbu pod zemí, rozhodl jsem se koncept pojmout jako zanoření do světa pod hladinou. Při sestupu do podchodu jdete zelenou kvetoucí loukou a postupně se ponoříte do modré vody plné barevného života. Při východu z podchodu se opět vynoříte do zelené louky a do světa nad hladinou,“ popisuje na webu města výtvarník svůj návrh.

Do díla se jednačtyřicetiletý pražský rodák pustí ve druhé polovině srpna. Za uměleckou úpravu nevzhledného místa Benešov zaplatí 154 tisíc korun. Přípravu, vyčištění a opravu osvětlení provede na své náklady Správa železnic.

Podchod z Hodějovského do Mendelovy ulice, čtvrtek 18. července 2024. | Video: Zdeněk Kellner

Podobný postup osvěžil také některé další podchody. Například i ten na benešovském vlakovém nádraží. O výzdobu se tam postarali začínající umělci z výtvarného oboru Základní umělecké školy Josefa Suka v Benešově a také studenti benešovské Střední zemědělské školy.

V současnosti je ale podchod, po protažení na autobusové nádraží a k ulici Jana Nohy v unifikovaném šedém odstínu bez dětských maleb.

Ty se naopak udržely v podchodu čerčanského nádraží nebo u zastávky Mrač.

Až čas ale dá odpověď na to, jak dlouho v benešovském anonymním, agresimním, uličním prostoru zůstane výzdoba významného výtvarníka taková, jak ji umělec pro město vytvoří.