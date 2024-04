/FOTOGALERIE/ Ty tam jsou časy, kdy se na pochod do Prčice, části městě Sedlec – Prčice ležícího na pomezí Benešovska, Táborska, Písecka a Příbramska dalo přihlásit přímo na místě vybraného startovního místa.

Šestapadesátý ročník Pochodu Praha-Prčice. | Foto: Zdeněk Kellner

„Stejně jako v loňském roce se lze přihlásit k pochodu Praha – Prčice pouze předem elektronicky zaregistrováním na příslušné trase. Jiná možnost startu nebude možná, tedy nelze přijít přímo na start a registrovat se až tam,“ upozornila Dana Horáková, jedna z členek pořádajícího Klubu českých turistů Praha – Prčice.

V sobotu 18. května se koná už 57. ročník pochodu a pořadatelé kromě informací o způsobu přihlášení budoucí účastníky také upozorňují na to, že by si měli dát pozor na všechno s pochodem podstatné.

„Lidé by měli věnovat pozornost zejména registraci na pochod, dopravě a změnám na náměstí u cíle v Prčici,“ připomněla s tím, že registrace bude na stránkách pochodu spuštěna 1. května v 10 hodin a potrvá pouze do půlnoci 16. května.

Registrací potenciální účastníky provede jednoduchý návod a více informací najdou v záložce Důležité info, v Pravidlech pochodu. Startovné je symbolické a činí 57 korun za každého účastníka.

Chodci by měli také vědět, že z cíle v Prčici je sveze autobus kyvadlové dopravy tradičně do železniční zastávky Heřmaničky. Návrat do Milevska, Sedlčan a Petrovic je zajištěn autobusy odjíždějícími z náměstí v Sedlci.

„Podrobnosti o jízdních řádech a tarifních opatřeních je možné zjistit zhruba týden před pochodem v železničních stanicích Českých drah a na internetových stránkách www.cd.cz,“ poradila Dana Horáková.

Pořadatelé současně už nyní upozorňují, že během pochodu budou velmi omezeny možnosti vjezdu a parkování vozidel v Prčici i Sedlci. Infostánek pochodu bude letos umístěný v horní části Vítkova náměstí v Prčici za cílovými stánky.

„Prosíme všechny, aby respektovali pravidla pochodu, pokyny pořadatelů a dopravní značení. Dotazy a připomínky prosím adresujte na e-mailovou adresu info@praha-prcice.cz,“ dodala pořadatelka.