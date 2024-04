Příběh letců je o to smutnější, že se odehrát krátce před německou kapitulací. Blížil se sice závěr války, ale konec to onoho 19. dubna 1945 rozhodně ještě nebyl. Také proto vyslalo americké válečné letectvo 490. skupinu bombardérů 8. letecké armády USAF vyzbrojenou letouny Boeing B-17 Flying Fortress do protektorátu Čechy a Morava na misi nad průmyslový Aussig an der Elbe v Sudetech, tedy Ústí nad Labem.