Na radnici díky tomu přistálo na jaře docela dost nápadů. Kvůli regulím z nich však nakonec nezůstalo prakticky téměř nic. Také proto radnice prodloužila termíny na přihlášky projektů. Z těch, co napodruhé splnily požadavky, vybrali lidé hlasováním nakonec tři. Lezecká stěna v areálu Sladovka – bouldering brala 301 hlasů, lavičky s opěradlem 216 a veřejné ohniště na Sladovce 146 hlasů.

Do projektu se zapojilo 567 lidí. Drtivá většina z nich využila pro hlasování aplikaci Mobilní rozhlas, jen 22 dalších přineslo na úřad papírový formulář. „Uvedené projekty se už realizují,“ potvrdil benešovský místostarosta Roman Tichovský. Podle něj byla pravidla participativního rozpočtu stanovena tak, aby veřejnost mohla ve městě vytvářet „krásno“. Například prostřednictvím nového mobiliáře.

„Na to je částka pět set tisíc korun postačující,“ vysvětlil Tichovský na dotaz, jestli radnice neuvažuje o posílení částky vyčleněné na realizaci občanských nápadů. Město zatím záležitost nevyhodnotilo, proto není jasné, zda v participativním rozpočtu bude Benešov pokračovat i napřesrok a případně, v jaké podobě. To platí především proto, že náměty občanů přicházely na radnici už před vyhlášením participativního rozpočtu a přicházejí prakticky stále. Podle místostarosty se právě o ně radnice opírá při sestavování řádného rozpočtu.

„Aktivní občané, kterým není jedno, jak to v Benešově vypadá, nosí své náměty na radnici stále a my je pak zpracováváme a zařazujeme k realizaci do řádného ročního rozpočtu. Jestli kupujeme lavičky nebo stavíme ohniště či boulderingovou stěnu z participativního rozpočtu nebo toho řádného, je nakonec jedno. Spíš jde o to, že se nějaká záležitost vyhlásí a v nějakém konkrétním čase pak realizuje,“ dodal benešovský místostarosta Roman Tichovský.

Participativní rozpočet umožňuje zapojit občany do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu a lidé pak navrhnou, co za ně vznikne. U měst to zpravidla bývá částka 500 tisíc korun.