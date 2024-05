/VIDEO, FOTOGALERIE/ Vedením města dlouho připravovaná revoluce „dopravy v klidu“ přinese do benešovských ulic řadu novinek.

Parkování v někdejších Táborských kasárnách, jaro 2024. | Video: Zdeněk Kellner

S nástupem nového parkovacího systému začne město ještě letos na Masarykově a Malém náměstí. Ale parkovací systém se postupně rozšíří i do dalších částí města.

„Chceme omezovat parkování v ulicích,“ potvrdil filozofii radnice místostarosta Roman Tichovský.

Důvod je zřejmý – bezpečnost. Na nedostatečně prostorově dimenzovaných místních komunikacích není dost místa pro průjezd vozidel policie, sanit zdravotnické záchranné služby a především hasičů.

„A protože v ulicích nebude místo pro auta všech tam žijících obyvatel, musíme jim nabídnout plochy, kde svá vozidla zaparkují,“ vysvětlil komunální politik.

To místo by mělo být v takzvané dochozí vzdálenosti, aby motoristé nemuseli od auta domů pěšky několik kilometrů. Taková kritéria splňuje například parkoviště v někdejších Táborských kasárnách. Odtud například až do ulici Marie Kudeříkové to je pěšky zhruba 1200 metrů, časově přibližně 15 minut.

Benešov odložil spuštění nového systému parkování v centru. Čeká se na pokladny

Do nového systému zapojí město nejen stávající parkovací plochu mezi hlavní kasárenskou budovou a Táborskou ulicí, ale vybuduje také další, za budovou. Obě parkoviště město zpoplatní. Vjezd bude zabezpečený bránou a instalován bude i parkovací automat.

„Tohle opatření bude pro řidiče, kteří do Benešova přijíždějí za prací a dnes blokují na sídlištích místo rezidentům,“ připomněl Roman Tichovský s tím, že parkovné zatím stanovené není.

S kontrolovaným vjezdem, závorou ovládanou kartou s předplaceným paušálem v řádu stokorun za rok, ale budou muset počítat i řidiči, kteří využijí nové, dosud nepostavené, osvětlené a kamerami střežené parkoviště za kasárenskou budovou. Přednostně bude pro obyvatele Benešova, kteří nebudou moci parkovat na ulici osazené parkovacími automaty. Takové mají být například Tyršova, Husova nebo Žižkova.

„Parkoviště v Táborských kasárnách budou mít kapacitu 190 to přední, zadní pak 120 vozidel. Mezi oběma plochami bude mobilní oplocení, díky kterému bude možné zvyšovat kapacitu jednoho nebo druhého parkoviště,“ vysvětlil místostarosta.

Po zmiňovaných změnách ale přijdou další. Na sídlištích vzniknou podobně jako ve velkých městech rezidentní zóny. Téměř jisté je, že ne všechna auta obyvatel žijících v jednom bytě na sídlišti bez zvýšeného poplatku zaparkují. Jakou alternativu parkování radnice majitelům druhého či každého dalšího auta v rodině nabídne, zatím není jasné.

„Zavedení parkovacích zón na sídlištích budeme muset spustit rychle po sobě, aby nedošlo k přelévání vozidel z placených míst na neplacená,“ dodal Roman Tichovský s tím, že by k tomu mělo dojít už napřesrok.

Ničení trávníku má na sídlišti Bezručova v Benešově bránit i jarní výsadba keřů

Start nového parkovacího systému plánovalo město na centrálních náměstích už letos v březnu. Současné střízlivé odhady však uvažují až o 1. září. Ze zóny pak neunikne beztrestně žádný řidič bez zaplacení. První půlhodina přitom bude zdarma.

Podle benešovského místostarosty Romana Tichovského stávající parkovací systém nevyhovuje nikomu. Tím méně řidičům. Například většina z těch, kteří jdou k lékaři na polikliniku na Malém náměstí si parkovné předplatí. Čekání na hlášku „další prosím“ ale zpravidla trvá déle, než si kdokoliv přeje. Často nestačí ani parkovné zaplacené na dvě hodiny. Po jejich vypršení nejspíš žádný z řidičů neopustí pracně získanou pozici kvůli doplacení parkovného. A pokud na nezaplacené parkovné nepřijdou fyzickou kontrolou strážníci, řidič ušetří a město okrouhá.

A právě tomu učiní přítrž nový systém založený na kamerovém čtení registračních značek vozidel.