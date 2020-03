Zatím bez většího využití začala ve městě fungovat dvě zařízení určená pro hlídání dětí pracovníků Integrovaného záchranného systému (IZS). Všechny ostatní školky a školy v Benešově zůstávají zavřené. Město zařízení zprovoznilo v Longenově ulici, v odloučeném pracovišti Mateřské školy U kohouta Sedmipírka. „Je to služba pro děti zdravotních sester a lékařů, hasičů, vojáků a policistů,“ uvedl starosta Jaroslav Hlavnička.

„Longenovka“ byla dříve samostatnou školkou, ale později se sloučila s MŠ U kohouta Sedmipírka, která sídlí ve dvou objektech v Dukelské ulici. „Pro děti od tří do šesti let jsme tento objekt umístili právě tam především proto, že má samostatnou kuchyni a ta vyvařuje obědy. Výhodou je i to, že školka stojí poblíž Nemocnice Rudolfa a Stefanie,“ připomněl starosta.