Pokud dojde ke schválení, vrátí se výše poplatku od ledna 2021 na úroveň z roku 2017. Tehdy byla jeho cena 660 korun na hlavu a rok. V následujícím roce ale klesla na 540 korun a na této výši vydržela až do letoška.

Ani to ale nebude s největší pravděpodobností poslední zdražování. Během dvou let má dojít místo na benešovské deponii odpadu v Přibyšicích. Pak bude muset město odpad vozit do Votic nebo Trhového Štěpánova. A to potrvá do doby, než bude Benešov mít zařízení na třídění a nevyužitelné odpadky začne vozit do spalovny v Mělníku, Praze či Českých Budějovicích.

„Skokově se kvůli tomu cena za odpad zvyšovat nebude,“ ujistil Roman Tichovský, ale připustil, že do nákladů vstoupí doprava a cena pro domácnosti i firmy se proto zvýší.

Kdy a kde třídící linka vznikne, ale není úplně jasné. Proti jejímu umístění v průmyslové zóně u Mariánovic se vzedmula vlna odporu obyvatel nedaleké nové vilkové čtvrti. Město tak musí po zjišťovacím řízení kraje dodat i velkou EIA, tedy posudek o vlivu na životní prostředí.

O ceně odpadu pro domácnosti v roce 2021 nemají rozhodnuto ani ve Vlašimi. I tam ji musí místní politici nejprve schválit. Podle vyjádření starosty Luďka Jeništy chce ale radnice poplatek v novém roce snížit.

„Zvýšili jsme daň z nemovitosti z koeficientu jedna na koeficient dva. Ale vyšší příjem, který díky tomu bude město mít, chceme převést právě do poplatků za komunální odpad,“ vysvětlil starosta s tím, že celý systém se tak napřesrok pro obyvatele zlevní a současně i zjednoduší.

Ve Vlašimi v současnosti obyvatelé platí nikoliv za osobu a rok, ale podle objemu popelnice a také počtu svozů. „Za vyvážení popelnice s objemem 110 litrů jednou týdně se za rok platí 3000 korun. Nově by to mělo být o 500 korun méně,“ sdělil starosta Luděk Jeništa.

O odpadech se před koncem roku mluví i ve Voticích. O výši místního poplatku za jeho likvidaci brzy rozhodne zastupitelstvo. „Projednali jsme záležitost v radě a zastupitelstvu doporučujeme poplatek v příštím roce zachovat na úrovni toho letošního,“ potvrdil votický starosta Jiří Slavík. Poplatek by v případě schválení zůstal na ceně 550 korun.