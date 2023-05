Důležitý byl pro záchranu obchodního domu nejen rychlý zásah hasičů, ale po něm i posudek statika. Krátce po požáru se totiž hovořilo i o tom, že bude potřeba žárem poškozenou stavbu strhnout. „Informace o nutnosti celkové demolice vycházely z prvotních zpráv statika, kterého angažoval Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje bezprostředně po požáru. Byla to ale jen prvotní prohlídka, aby se vůbec mohlo do objektu vstoupit,“ připomněl benešovský starosta Jaroslav Hlavnička.

Díky konstrukci objektu tvořeného železobetonovým skeletem obestavěným cihelnými bloky či tvárnicemi z dalších statických posouzení vyplynulo, že celková demolice není nutná.

V současné době jsou už interiéry zcela prosté pozůstatků požáru a stavební firma Moises už rekonstruovala strop nad prvním patrem. Ten se kvůli největšímu žáru propadl. Části stropů z předpjatých panelů ležících dál od epicentra, ale stále hodně blízko žáru, živel také poškodil. Některé panely se vlivem tepla na kovové armatury prohnuly i o více než deset centimetrů. Právě ty je potřeba také odstranit.

Podle stavbyvedoucího Davida Sedláčka lze bourání poškozeného stropu zahájit už nyní. „Máme k tomu povolení statika, který vyhodnotil i novou konstrukci vybudovanou na místě propadlého stropu. Pro jeho obnovu bylo zapotřebí prostor podšalovat a vylít betonem. To se podařilo během deseti dnů. Teď musí beton vyzrát a teprve potom odstraníme bednění a vzpěry které ho drží,“ řekl Sedláček, podle kterého je budova navzdory svému stáří v dobrém technickém stavu. „To potvrdil i statik,“ dodal.

Hlavní je obnovit provoz co nejdříve

Prioritou investora je co nejdříve obnovit provoz celého obchodního domu. První optimistické informace mluvily o tom, že přízemí se supermarketem Billa bude otevřeno už během velkých prázdnin. To se však podle nejnovějšího upřesnění nepodaří. Nový termín je nyní před Vánocemi. To by už měl být v provozu nejen supermarket, ale také prodejna tiskovin a tabáku, květinářství a nejspíš i Fortuna sport bar.

Hynek Veselý, zástupce investora, sdělil, že samotné stavební práce začaly na konci dubna a vedle betonáže stropů v současné době již probíhá také rekonstrukce střechy a výměna krytiny. „Dál nás čeká také výměna izolací a instalace nových podlah. Na základě posudku musíme odstranit všechny povrchy, na kterých jsou nánosy z kouře a sazí, a které byly poškozeny hasebním zásahem,“ uvedl. Bille stavebník prostor podle jeho vyjádření předá na konci září, ta si pak ze své pojistky dokončí vybavení prodejny.

Zprovoznění přízemí ale nebude konec záchrany Hvězdy. Práce budou pokračovat dál v prvním a druhém patře až do března 2024.

Samostatný vstup pro supermarket

Novinkou, kterou rekonstrukce přinese, bude například vybudování samostatného vchodu do supermarketu. Vedle něj bude vstup do dalších prostor Hvězdy z ulice Vnoučkovy jak ho znali zákazníci před požárem. Zmizí ale například skleněná přístavba v níž fungoval eskalátor. Místo něj imobilní sveze do vyšších pater výtah. „Současně se také sníží počet obchodů, ty ale budou mít větší prodejní plochu,“ připomněl Hynek Veselý.

Se stávajícími nájemci vlastník Hvězdy o jejich návratu jednal hned po požáru. Zatím má Benešov Shopping Mall potvrzený návrat klenotnictví, květinářství, prodejny hraček a sport baru a získal také nového nájemce v podobě firmy Kik.

Přístup majitelů obchodního domu k celé smutné události, vyzdvihl benešovský starosta. „Jsme rádi, že tu Hvězda bude stát dál a že v ní bude dál fungovat obchod Billa. Bez něj by se v centru města museli lidé vrátit k pěší turistice jako před lety a využívat jednotlivé obchody,“ řekl Hlavnička a poděkoval i vlastníkovi objektu. „Za to že se k celé akci postavili čelem. Nedovedu totiž si představit, že by Hvězda, která k městu patří, musela dolů. Úplnou katastrofou by pak bylo, kdyby majitel do rekonstrukce nešel a objekt by nějak přeprodával,“ dodal starosta.

Požár v Obchodním domě Hvězda vypukl v pondělí 14. listopadu odpoledne. První z řady oznámení o ohni v prodejně oblečení v prvním patře objektu přijalo operační středisko hasičů HZS v Kladně v v 16 hodin a 13 minut. Už pět minut poté byly na místě první jednotky hasičů a velitel zásahu vyhlásil druhý stupeň požárního poplachu. „Pomocí automobilového žebříku byla evakuována jedna osoba, které byla poskytnuta kyslíková terapie,“ uvedl mluvčí hasičů Ladislav Holomčík s tím, že jednotky prováděly průzkum v tu dobu už značně zakouřeného prostředí budovy. Kvůli špatné viditelnosti při tom využívaly termokamery. Při požáru bylo zraněno a ošetřeno celkem pět lidí.