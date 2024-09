Nejsou lidi. To není jen výkřik minulosti, ale ryzí současnost. Kvůli tomu benešovská Nemocnice Rudolfa a Stefanie uzavřela celé jedno oddělení.

„Od 1. září 2024 do odvolání je z personálních důvodů uzavřeno neurologické oddělení a to jak ambulantní tak lůžková část,“ sděluje vedení nemocnice případným pacientům.

Ti podle stejného upozornění, pokud vyžadují neurologické vyšetření, ošetření či léčbu, musí vyhledat jiné zdravotnické zařízení. Uzavřena tak je nejen zmiňovaná ambulance a lůžková část oddělení, ale nefunguje ani pracoviště elektroencefalografie (EEG) či elektromyografie (EEG).

Jako alternativní místa případných zdravotnických úkonů sděluje benešovská nemocnice také kontakty včetně telefonických na neurologická pracoviště v Benešově, Voticích, Táboře, Jílovém u Prahy, Říčanech, Sedlčanech, Příbrami, Ledči nad Sázavou a Čáslavi.

Potíže s nedostatkem lékařů pro neurologii benešovská nemocnice hlásila už na začátku velkých letních prázdnin. Tehdy zveřejněným důvodem byla čerpání řádných dovolených zdravotnickým personálem.

„Od prvního července je v nemocnici minimálně do 31. srpna pouze jeden neurolog v době od sedmi ráno do půl čtvrté odpoledne,“ informovalo tehdy vedení nemocnice s tím, že neurolog bude v uvedené době dostupný pro urgentní příjem a konziliární činnost v rámci nemocnice na ambulantním provozu.

Už tehdy nemocnice potenciálním pacientům radila, aby v případě lehkých neurologických obtíží jako jsou například bolesti zad a to zvláště v době od půl čtvrté odpoledne do sedmi hodin ráno, vyhledali raději jiné zdravotnické zařízení nebo na vyšetření počkali do druhého dne.

Nemocnice ale také ujistila, že závažné neurologické stavy, jako jsou cévní mozková příhoda, bezvědomí z nejasných příčin nebo křečové stavy záchranáři ze Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje převezou do jiných zdravotnických zařízení. Ta nejbližší leží v Táboře, Říčanech, Sedlčanech nebo v hlavním městě.

Nepříznivou personální situaci se nemocnici zatím zvrátit nepodařilo. Od 22. května ale na jejím webu lze číst oznámení o výběrovém řízení na obsazení pozice primář/ka oddělení neurologie.

Nemocnice odborníka láká svými pobídkami. Jednou z nich je náborový příspěvek 400 tisíc korun při práci na plný úvazek a závazku na setrvání v nemocnici dalších pět let. Dalším je pak například možnost ubytování v nově zrekonstruovaném rodinném domě vzdáleném od pracoviště zhruba 300 metrů. Přihlášky uchazečů o místo primáře musí do benešovské nemocnice dorazit s potřebnými podklady do pondělí 30. září.