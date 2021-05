„Nyní vzniká projektová dokumentace,“ potvrdil ředitel nemocnice Roman Mrva. O vybudování centrálního urgentního přijmu se v nemocnici mluví už od roku 2017.

Technické limity nemocnice

Objekt bude stejně vysoký jako pavilon chirurgie a v parku na úrovni dialýzy vznikne další navazující budova s recepcí, centrální kartotékou, knihovnou a také seminární místností. Právě přes tento objekt povede prosklená dvojramenná lávka. V souvislosti s plánovanou výstavbou centrálního příjmu ale ředitel nemocnice připomněl, že období koronakrize odhalilo také technické limity benešovské nemocnice.

„Měli jsme sice dost ventilátorů, ale měli jsme současně i omezený průtok kyslíku z páteřní sítě, na který se přístroje napojují. Na konci kyslíkového potrubí už byl tlak velmi nízký. Naštěstí jsme se nedostali do situace, že bychom nemohli pacientům poskytnout potřebnou péči. Našich čtrnáct přístrojů, které jsme měli v rezervě, jsme ale půjčili ostatním nemocnicím, jelikož naše technická kapacita byla vyčerpána,“ přiznal Roman Mrva.

Epidemičtí pacienti

V novém objektu urgentního příjmu vznikne také multioborová jednotka chirurgických oborů. Její část bude využita jako jednotka intenzivní péče pro případné epidemické pacienty. A bude mít mimo jiné rozdílnou vzduchotechniku, než mají současné jednotky. V nich je podle Romana Mrvy nevyhovující ventilace přetlaková. To při otevření dveří způsobuje, že se kontaminovaný vzduch dostává na chodbu. Proto v novém pavilonu bude vzduchotechnika podtlaková, a takovou dostanou i současné JIP.

„Ve dvou etapách výstavby by celý projekt měl vyjít na 587 milionů korun. Peníze jsou alokovány z Evropské investiční banky. První fáze výstavby ze 230 milionů korun je už zasmluvněna,“ připomněl radní Středočeského kraje pro zdravotnictví Pavel Pavlík s tím, že celý centrální příjem by měl být postavený během čtyř let.

Hned u plánovaného centrálního přijmu se nachází stará brána z Máchovy ulice. Ovšem tu sanity s pacienty nebudou moci využívat. Nedovolili to dopravní policisté.