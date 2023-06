V rámci realizace by rovněž mělo dojít k rekonstrukci kotelny, výměníkové stanice, horkovodních rozvodů, modernizaci osvětlení nebo i k instalaci fotovoltaické elektrárny. „Tuto formu řešení projektů již úspěšně využíváme i v jiných krajských nemocnicích. V Mladé Boleslavi už projekt funguje a dokončujeme ho v Kutné Hoře,“ dodal Pavel Pavlík.

Samotné práce v Benešově by měly začít v lednu příštího roku s předpokládaným dokončením v roce 2025. Z 227 milionů korun mají činit dotace z evropských a národních zdrojů 82,2 milionu korun.

Investorem bude samotná nemocnice, která má podanou žádost o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši maximálně 145 milionů korun. „O jejím poskytnutí a o poskytnutí individuální návratné finanční výpomoci z krajského rozpočtu v maximální výši 82,2 milionu korun bude jednat krajské zastupitelstvo,“ upozornil mluvčí Středočeského kraje David Šíma.

Nemocnice má své závazky plynoucí z realizace projektu hradit postupně právě z úspor, které opatření přinese. Splácení by přitom nemělo trvat déle než 14 let. Při použití metody EPC je garantována roční výše úspor. V případě, že by se jich nepodařilo dosáhnout, doplatí rozdíl na základě smlouvy dodavatel. „Kdo to bude zatím není jisté a na dodavatele bude vypsáno výběrové řízení," doplnil Pavel Pavlík.

Co je metoda EPC

Zkratka EPC je převzata z anglického Energy Performance Contracting. Českým ekvivalentem je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem, případně energetické služby se zárukou. Předmětem energetických služeb je návrh, projektování a realizace investičních úsporných opatření v existující budově, areálu nebo jiné provozní jednotce včetně energetického managementu. Investiční náklady hradí dodavatel, úsporná opatření jsou několik let splácena z dosažených úspor. Pro celý projekt je jen jeden dodavatel - poskytovatel energetických služeb / ESCO, který na sebe bere většinu finančních i technických rizik. Metoda EPC je obecně vhodná pro objekty s vysokou spotřebou energie a s horší energetickou účinností.



Příklad projektu realizovaných metodou EPC je Ústav pro péči o matku a dítě v Praze. V roce 2004 zde proběhla modernizace otopného systému metodou EPC. Projekt si vyžádal investici ve výši 14,5 mil. korun. Celkové garantované úspory činily 17,1 mil. korun. Před realizací projektu se náklady na výrobu tepla blížily 6 mil. korun, nyní jsou téměř o 2,3 mil. korun nižší. V rámci akce byla realizována přestavba kotlů z parních na teplovodní, byly instalovány teplovodní rozvody do nově vybudovaných předávacích stanic jednotlivých budov. Byla instalována nová otopná tělesa s termostatickými ventily. Celý systém je řízen a monitorován na dispečerském pracovišti.



V další etapě, která trvala od listopadu 2013 do června 2015, byla instalována další energeticky úsporná opatření metodou EPC. Tato opatření šetří elektrickou energii, zemní plyn a vodu. Do energeticky úsporných opatření bylo investováno téměř 78,5 mil. korun. Celkově dosažená úspora činí téměř 78,5 mil. korun



V celém areálu byla vyměněna okna, nově byly osazeny měřiče tepla a chladu, vodoměry a elektroměry, čidla teplot a tlaku včetně nových ventilových armatur a jejich pohonů. Dále byl instalován nový agregát chlazení, místo starých kotlů byly v kotelně instalovány dvě kogenerační jednotky, které vyrábějí elektrickou energii pro vlastní spotřebu areálu ÚPMD včetně teplé a topné vody. Současně byl instalován i nový kondenzační kotel na zemní plyn, který vykrývá kolísání potřeby tepla. Hlavní oběhová čerpadla areálu byla osazena frekvenčními měniči, které respektují aktuální potřebu tepla a upravují podle ní otáčky čerpadel. Ve vybraných prostorech s nepřetržitým provozem (chodby, sterilizace apod.) byla vyměněna svítidla za úspornější typy. V rozvodně byly významně upraveny rozvaděče z důvodů výroby vlastní elektrické energie kogeneračními jednotkami s možností propojení do veřejné elektrické sítě. Byl inovován řídicí systém měření a regulace, který obhospodařuje optimální chod technologických strojoven a aplikace energetického managementu zobrazuje online toky energií v rámci areálu ÚPMD.



