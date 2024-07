„Od prvního července je v nemocnici minimálně do 31. srpna pouze jeden neurolog v době od sedmi ráno hodin do 15:30,“ sděluje vedení nemocnice na komunikačních kanálech.

Podle nich je neurolog v uvedené době dostupný pro urgentní příjem a konziliární činnost v rámci nemocnice na ambulantním provozu.

Benešovská nemocnice proto radí potenciálním pacientům, aby v případě lehkých neurologických obtíží, jimiž mohou být například bolesti zad a to zvláště v době od půl čtvrté odpoledne do sedmi hodin ráno, vyhledali raději jiné zdravotnické zařízení. „Nebo vyčkejte do druhého dne,“ vyzývá nemocnice pacienty.

Závažné neurologické stavy, jako jsou cévní mozková příhoda, bezvědomí z nejasných příčin nebo křečové stavy záchranáři ze zdravotnické záchranné služby převezou do jiných zdravotnických zařízení bez omezení.„To platí až do odvolání,“ informuje benešovská nemocnice.

V Benešovské nemocnici ale omezení neurologické péče není o prázdninách jediným.

Například proktologická ambulance, která se zabývá onemocněním tlustého střeva neordinovala z provozních důvodů a dovolené v červenci už během úterý 2. a 9. a v plánu to má i na 16., 23. a 30. července. „V dalším měsíci se to týká 6. a 20. srpna,“ potvrzuje nemocnice.

Také podiatrie, což je medicínský obor, který se zaměřuje na studium, diagnostiku a léčbu poruch nohy a věnují se mu chirurgové, ortopedi, neurologové, diabetologové, sportovní lékaři, rehabilitační lékaři a třeba i fyzioterapeuti, má během prázdnin omezené poskytování péče.

„Podiatrická ambulance - MUDr. Tereza Didičová, nebude ordinovat 1., 2., 8. a 9. srpna z důvodu dovolené,“ informuje benešovská nemocnice.

Dovolenou čerpají od 5. července také zdravotníci na kardiologické ambulanci a to až do 14. července.

Službu neposkytne pacientům v době od 13. do 16. srpna ani cévní poradna.

Prsní poradna bude uzavřena zase od 16. do 23. srpna.

Personál plicní ambulance bude na dovolené od 26. července do 9. srpna a pacienti s akutními obtížemi se podle výzvy nemocnice mohou obrátit na urgentní příjem.

Také nemocniční ordinace praktického lékaře pro dospělé nebude ordinovat a to ve dnech 15. až 19. července. Zastupujícím lékařem je v tomto případě Petra Křišťálová s ordinací v benešovské Žižkově ulici č. p. 2040.