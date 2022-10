Foto: Nemocnice buduje chirurgii a už připravuje stavbu centrálních laboratoří

I když přístavba chirurgie má do své kolaudace ještě poměrně daleko, už nyní vedení Nemocnice Rudolfa a Stefanie plánuje další důležitý rozvojový počin – stavbu centrálních laboratoří. Její realizace přinese úsporu času, peněz i přívětivé prostředí. Centrální laboratoře by podle ředitele nemocnice Romana Mrvy měly začít sloužit nejpozději do tří let.

Pavilon transfuzního a hematologického oddělení s nástavbou pro centrální laboratoře. | Foto: NRS Benešov