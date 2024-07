Město Benešov srdečně zve všechny milovníky knih a umění na jedinečnou výstavu Nejkrásnější české knihy roku 2023, která bude v Šímově síni Muzea umění a designu Benešov k vidění od 1. srpna do 1. září 2024.

Výstava, která letos slaví svůj 59. ročník, představí vítězné tituly oceněné za vynikající knižní design, kvalitu a originalitu polygrafického a knihařského zpracování. Do soutěže se přihlásilo více než 300 publikací, které soutěžily v sedmi kategoriích. Kromě hlavních ocenění bylo uděleno i několik speciálních cen.

Oceněné knihy

Návštěvníci výstavy budou mít jedinečnou příležitost si oceněné knihy prolistovat a prohlédnout zblízka. Mezi nimi například monumentální dílo Pražské ptactvo 1800–2020, které mapuje nejen život ptáků v městské divočině, ale i dramatický příběh ornitologa Veleslava Wahla. Dalším lákadlem je ilustrovaná kniha Myko od nakladatelství Baobab, přinášející zpravodajství ze světa hub pro děti a mládež, nebo román Muklové a Šlajsny od Daniela Flaszy, inspirovaný skutečným příběhem drogového dealera.

Výstava nabídne také unikátní metodickou pomůcku Vercajk kariérového poradce od Centra kompetencí, která je určená nejen pro střední školy.

Výstava v Benešově a další zastávky

Oceněné knihy pokračují v turné po České republice a zahraničí. Po Benešově budou k vidění například v Národním muzeu v Praze a na knižních festivalech ve Frankfurtu nad Mohanem a Hongkongu.

Otevírací doba výstavy

Výstava bude v Muzeu umění a designu Benešov přístupná každý den kromě pondělí. Od úterý do pátku má muzeum otevřeno od 13.00 hod., o víkendu již od 10.00 hod. Všechny dny se zavírá v 18.00 hod.

Srdečné pozvání

„Tato výstava je nejen příležitostí pro milovníky knih a umění, ale také pro všechny, kteří chtějí objevovat krásu a originalitu české knižní tvorby. Jsme velmi rádi, že můžeme hostit takto prestižní událost,“ uvedl ředitel Muzea umění a designu Benešov.

Výstava Nejkrásnější české knihy roku 2023 slibuje návštěvníkům nevšední zážitek a inspiraci, kterou lze čerpat z děl nejlepších českých knižních tvůrců. Nezapomeňte si tuto událost poznamenat do kalendáře a přijďte se podívat na to nejlepší, co česká knižní kultura nabízí.