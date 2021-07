U mostu v Konopišťské ulici dělníci instalovali armaturu z takzvané kari sítě. Tamní severní pilíř je už odvrtaný, instalované jsou v něm i zemní hřeby a současně z něj trčí naohýbané, různě silné armovací dráty. Právě k nim dělníci připevňují kari síť. Ta poslouží pro zpevnění betonu, který po vyhotovení bednění celý mostní pilíř oblije a skryje lomový kámen, z něhož byly mosty před druhou světovou válkou stavěny.

Tím se však šířkový profil podjezdu silnice zúží zhruba o půl metru. Na to už jsou motoristé zvyklí, protože město do pravé části podjezdu instalovalo kvůli bezpečnosti chodců betonové citybloky. V současné době ale chodci do pravé části podjezdu nemohou, proto chodí vlevo. Tím se ale dostávají blízko k projíždějícím vozidlům. Dopravu pod mostem v Konopišťské ulici regulují značky. V Máchově ulici jsou přenosné semafory. Práce, které omezují dopravu, by měly trvat do konce prázdnin, hotovo má být v říjnu.