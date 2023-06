Některým zastávkám chybí přístřešek a ty, co ho mají, by mohly být využity jako názorná ukázka při hodinách dějepisu. Na zastávkách ale chybí také například lavičky, které by mohly využívat zejména senioři. Právě proto vznikl v Benešově Manuál zastávek MHD, který je popisuje, známkuje a současně navrhuje, jak k takové vybavenosti města přistupovat při rekonstrukci zastávkových míst.

Jan Vachtl doplnil, že manuál obsahuje pro budoucí rekonstrukce mnoho důležitých dat. „Třeba jestli je na tu či onu zastávku vhodné umístit přístřešek, jaký typ označníku použít, nebo kolik prostoru je nutné ve vitrínách mít pro vylepování jízdních řádů, aby se v budoucnu zamezilo jejich umisťování na trafostanice nebo stožáry veřejného osvětlení,“ uvedl expert a připomněl, že se sluší poděkovat Integrované dopravě Středočeského kraje za spolupráci při definování velikosti vitrín na jednotlivé zastávky.

První bude zastávka u nemocnice

Zastávky se podle doporučení manuálu budou měnit postupně. První, kterou rekonstrukce během letošního podzimu čeká, je ta u nemocnice v ulici Matiegkově. Městský označník přibude také na nově zřízené zastávce Albert v obchodní zóně na Červených Vršcích. „Mezi další priority letošního roku bude patřit nahrazení přenosných označníků a plánujeme i rekonstrukci zastávky v Nové Pražské,“ sdělil Vachtl.

Veřejná doprava pod drobnohledem. Plánovat cestování mohou lidé i od počítače

Právě na zastávku v Nové Pražské přicházejí od cestujících nejčastěji stížnosti kvůli chybějícímu přístřešku. Ne každý ale myšlenku přístřešku vítá. „Já bych ho sem nedávala. Ti, co cestují pravidelně, ví, kdy autobus jede a nečekají na něj půl hodiny. Kdyby pršelo, roztáhnu si deštník,“ řekla Deníku například paní Hana na zastávce MHD Nová Pražská. „Bude to jen další věc, kterou budou vandalové beztrestně ničit. Kdyby město dalo peníze raději na jiné potřebnější věci,“ má jasno.

Naproti tomu paní Daniela MHD také jezdí, ale konkrétně zastávku v Nové Pražské nevyužívá. Přesto přístup radnice k inovaci zastávek chválí. „Je to jen dobře. Měl by se ale změnit také informační systém o odjezdech spojů. Ten současný je nepřehledný,“ míní. Instalaci přístřešků oceňuje zejména z empatie k řadě seniorů, kteří kvůli pohybovým obtížím už nejsou sto současně se zavazadlem a holí ke všemu ještě roztáhnout a držet nad hlavou deštník.

Cestující mohou dát podněty

Kdy se budou jednotlivé zastávky měnit mohou rozhodnout samo cestující. Podněty k tomu radnice přijímá do konce června na e-mailové adrese doprava@benesov-city.cz.

Jakou podobu budou zastávky mít, pak vychází z totemů městského informačního systému, který stojí na Masarykově náměstí. Vedle už známého typu bude město využívat i tyčové zjednodušené provedení, označník s natočeným piktogramem nebo přenosné verze pro využití v době výluk.

Kraj vybral autobusové dopravce pro osm oblastí. Jde také o Sázavsko a Voticko

„Všechny typy označníků umožňují využití elektronických prvků, jako jsou nejrůznější e-papery či LED světelné panely s aktuálními informacemi s odjezdy autobusů. Pro zastávku Konopišťská byla vyvinuta i samostatná nástěnka, protože ohromné množství jízdních řádů zde neumožňuje přehlednost ani na plně nastrojeném označníku s oboustrannými vitrínami,“ dodal dopravní expert.