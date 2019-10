Tamní bývalá Střední škola cestovního ruchu v Benešově kvůli malému zájmu studentů skončila po konci školního roku 2017/2018 a objekt jeho majitel nabídl městu. Než se podařila koupě, sjednalo ještě bývalé vedení radnice nájemní smlouvu za 80 tisíc korun měsíčně.

Poté začala prostor školy využívat právě ZUŠ. Nyní se situace dostala dál a zastupitelé už odsouhlasili koupi. „Transakce se protahovala, protože bylo potřeba nejprve vyřešit poměrně složité vlastnictví některých části objektu,“ připomněl benešovský místostarosta Zdeněk Zahradníček.

Do rozuzlení stavu se ale města nepouštělo. Jeho podmínkou odkupu bylo vyřešení majetkových vztahů vlastníkem nemovitosti. „To se podařilo a nyní jsme na zastupitelstvu koupi schválili,“ potvrdil místostarosta Roman Tichovský usnesení nejvyššího orgánu města při schůzi v pondělí 21. října.

Benešov za objekt zaplatí 15 milionů korun. Prozatím tam budou dál učebny ZUŠ. Definitivní využití objektu by mělo být jiné. Město tam hodlá vybudovat byty.

Uměleckou školu by před stavebními úpravami čekalo stěhování do nových, vlastně staronových prostor v objektu Hotelu Pošta. Dříve, než v roce 2023 se tak ale nestane. I Poštu totiž čeká rozsáhlá rekonstrukce. A s hudebními nástroji ve skříních, to nepůjde.