Obrazem: Barevné květiny zkrášlily jarní přírodu i skleníky Růžové zahrady

Zatím jen nesměle rozkvétají v přírodě květiny. Počasí, co se týká teplot, je pro ně příznivé, ale chybí jim vláha. Už zase dlouho nepršelo, a tak například bílé květy sněženek se krčí těsně nad povrchem země. Jiné to ale je ve sklenících Růžové zahrady na Konopišti. Tam rostliny mají všechno, co potřebují - teplo, vláhu i dostatek světla.