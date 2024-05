„V sobotu 18. května vyjede parní vlak do Brandýsa nad Labem na „Audienci u císaře Karla I.“ a v neděli 19. května romantickou cestou podle Sázavy do Benešova na akci za Františkem Ferdinandem d'Este na zámek Konopiště,“ sdělil Jan Duda, vedoucí oddělení Public relations Národního technického muzea v Praze.

Vlak potáhne parní lokomotiva 464.102 „Ušatá“ vyrobená v roce 1940. V soupravě bude zařazen také salonní vůz AZA 1-0086 arcivévody Františka Ferdinanda d'Este z roku 1909, který bude během uvedeného víkendu k vidění na trati letos naposled.

Sobotní trasa povede z pražského Masarykovo nádraží, odkud vlak odjede v 7 hodin přes stanice Praha Vysočany, Měšice u Prahy, Neratovice do Brandýsa nad Labem kam dorazí v 9.30. Zpáteční spoj odjede v 15 hodin a v 17.05 dorazí na Masarykovo nádraží.

„Na nádraží Neratovice vznikne tzv. fotopoint. Místo bude vhodné k pořízené fotografií vlaku. Cestující se pak v Brandýse mají možnost připojit k velkolepému programu akce Audience u císaře Karla I. s průvodem do Staré Boleslavi a po předložení vstupenky z vlaku NTM jim bude tento den poskytnuto zlevněné vstupné na prohlídku brandýského zámku. Vlak bude v Brandýse nad Labem po dobu akce vystaven a do salonního vozu bude možné nahlédnout z pódia,“ popsal Jan Duda.

V neděli 19. května se vlak do Benešova vydá z Prahy po oblíbené trati Posázavským Pacifiku a projede romantickou tratí dokončenou v roce 1900. Ta je známá vyhlídkou na sázavský kaňon, množstvím tunelů a jedním z nejvyšších kamenných mostů v Evropě, čtyřicet metrů vysokým viaduktem Žampach.

Vlak vyrazí z Masarykova nádraží v 7 hodin ráno a do cílové stanice v Benešově dorazí přes Prahu Braník, Vrané nad Vltavou, Jílové u Prahy, Týnec nad Sázavou a Čerčany. Příjezd do Benešova je plánovaný na 10.15. Zpátky do Prahy vlak vyrazí v 16.10 a nepojede trasou Posázavského Pacifiku ale přes Čerčany, Strančice a Prahu Vršovice na Hlavní nádraží. Jeho příjezd tam bude očekáván v 17.37.

„Na nádraží v Benešově bude k vidění nová panelová výstava „Habsburkové na kolejích“, která vznikla ve spolupráci se Správou železnic s Národním památkovým ústavem. Státní zámek Konopiště připravil mimořádné prohlídky pod názvem „Cestování v čase“. Doprava z nádraží na zámek bude zajištěna,“ připomněl Jan Duda.

Jízda vlakem a mimořádné prohlídky na zámku Konopiště jsou součástí programu čtrnáctého ročníku projektu Národního památkového ústavu „Po stopách šlechtických rodů: Habsburkové – domovem i v Českých zemích“. Vlak bude v i Benešově po dobu akce vystaven a do salonního vozu bude možné nahlédnout z pódia.

Jak mluvčí NTM ještě upřesnil, soupravu vlaku opět povede parní lokomotiva 464.102 „Ušatá“ z roku 1940 a bude ji tvořit osobní vůz se služebním oddílem řady BDa z roku 1974, vozy řady Bai z let 1973-74, lehátkový vůz s bufetovým oddílem BRcm z roku 1984 a rychlíkový vůz s kupé I. a II. třídy řady ABa z roku 1973. Naposledy bude zařazen unikátní salónní vůz Aza 1-0086 arcivévody Františka Ferdinanda d´Este a poté císaře a krále Karla I. Rakouského z roku 1909.

Salonní vůz

Salonní vůz AZA 1-0086 ze sbírek Národního technického muzea byl postaven v roce 1909 pro arcivévodu Františka Ferdinanda d'Este ve smíchovské továrně Ringhoffer. Vnitřní uspořádání a vybavení vozu vycházelo z přímých požadavků arcivévody, naopak vnější vzhled byl inspirován rychlíkovými vozy c. a k. Státních drah.

Arcivévoda používal vůz k soukromým rodinným a polooficiálním cestám, měl ho použít i k absolvování části cesty do Sarajeva v červnu 1914, ale kvůli zadřenému ložisku nápravy k tomu nedošlo.

Habsburkové na kolejích

V neděli 19. května 2024 bude v císařském salónku na železničním nádraží v Benešově zahájena panelová výstava „Habsburkové na kolejích“, která vzešla ze spolupráce Národního technického muzea, Národního památkového ústavu a Správy železnic.

Výstava si klade za cíl prezentovat fenomén železnice z pohledu císařského dvora i cestování elit v 19. a 20. století. Návštěvníkovi představí skladbu císařského dvorního vlaku či salonní vozy Františka Ferdinanda d´Este, ale i celou řadu dalších souvisejících témat, které jsou spojeny se životem arcivévody a jeho rodiny na Konopišti a Chlumu u Třeboně.