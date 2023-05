Rekonstruovanou Jiráskovou ulici v Benešově už brzy opustí těžké silniční stroje a vrátí se tam běžný provoz. Chodníky jsou nově vydlážděné malými kamennými kostkami, jimž se říká mozaika, a na svém místě jsou i nové stromy. Jejich kmeny zajišťují před vyvrácením kovové opěry a bezprostřední okolí stromků chrání mříže. Ty ke kořenům propustí vláhu, ale současně zamezí ušlapání půdy.

Rekonstrukce Jiráskovy ulice v Benešově | Video: Deník/Zdeněk Kellner

Na chodnících už jsou vyznačena místa, kam dělníci ukotví městský mobiliář, především lavičky a odpadkové koše.

Ulicí ve středu 24. května jezdily finišér a válce. Ty znají motoristé zejména v souvislosti s pokládkou nového asfaltu. Tato operace je v plánu o něco později, nyní finišér na zpevněné podloží pokládal beton a válce ho následně zhutnily. Podkladní beton má zajistit stabilitu finálního asfaltového povrchu.

Rekonstrukce Jiráskovy ulice vstoupila do poslední fáze, hotovo bude do prázdnin

To by mělo přinést jeho delší životnost v souvislosti s větší odolností před promačkáním a rozlámáním od těžších vozidel. Nákladní auta by do ulice vjíždět neměla, ale i takový kuka vůz na vyvážení popelnic váží k dvaceti tunám.

Rekonstrukce benešovské Jiráskovy ulice v hodnotě 19,1 milionu korun by měla být dokončena do začátku velkých letních prázdnin.