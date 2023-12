Podívejte se: Malé sportovní gymnastky z Týnce nad Sázavou měly své první závody

První závody ve svém životě prožila v pátek 15. prosince v tělocvičně týnecké základní školy děvčata z přípravky oddílu Sportovní gymnastiky Týnec nad Sázavou. Jejich nábor se konal na začátku školního roku. Při vánočních závodech se třemi disciplínami, jichž se zúčastnily dívky od tří do osmi let, rozhodčím předváděly to, co se od začátku příchodu do gymnastického oddílu naučily.

Vánoční závody malých týneckých gymnastek. | Video: Zdeněk Kellner