Obrazem: Festival parních lokomotiv přilákal do Benešova železniční nadšence

Richard Karban

Tři dny dělal radost fandům historické železniční techniky 4. ročník Festivalu parních lokomotiv. Akce v benešovském depu započala v pátek 15. září příjezdem protokolárního vlaku. Ten zahájil svou jízdu ve Vršovicích a do Čerčan byl veden do dvojicí parních lokomotiv 354.7152 z roku 1917 a stroj 310.23, který je ještě pár let starší. Do Benešova vlak přivedla další “pára“, konkrétně Čtyřkolák 434.2186. Po příjezdu následovala prohlídka depa a koncert skupiny Bessoni.

Festival parních lokomotiv v Benešově | Video: Richard Karban