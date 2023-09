/FOTOGALERIE, VIDEO/ Žádný problém – smějící se smajlík, malý problém - smajlík zamračený. Právě tak hodnotily ve středu 20. září děti z benešovských základních škol řidiče po běžné silniční kontrole policistou. Akce, která se konala v Nové pražské ulici, se uskutečnila v rámci projektu „Jde to i bez aut“ - a ta je zase součástí mezinárodní iniciativy Evropský týden mobility.

Benešově to jde i bez aut. Žáci chodí do školy pěšky a hodnotí řidiče | Video: Zdeněk Kellner

„V Benešově se taková akce, kdy děti hodnotí řidiče, koná poprvé," předeslal preventista Policie ČR Benešov Jaroslav Bican.

Nikdy podle něj není zcela jasné, jak akce pro děti skončí. Obdobná akce, které se zúčastnil v minulosti v Praze, prý neskončila jen předáním neškodného smajlíku, ale klasickým policejním řízením. „Zastavili jsme řidiče, který požil alkohol a nadýchal. Akci s dětmi jsme proto museli přerušit,“ potvrdil policista.

Největší přínos vidí preventista v tom, že řidiči jsou v přímé konfrontaci s nejzranitelnějším účastníkem dopravy, dětmi. „Ne všichni řidiči totiž reagují správně, jak mají,“ dodal policista.

Kladně spolupráci města s Policií ČR hodnotí také benešovský místostarosta Jakub Hostek. „Děti přímo na místě poznávají, že také řidiči mají své povinnosti a v případě jejich nedodržení následuje nějaký trest. A vůbec přitom nevadí, že dnes jen ve formě škaredého smajlíka,“ sdělil.

Obrazem: Festival parních lokomotiv přilákal do Benešova železniční nadšence

Výzva „Jde to i bez aut!“ odstartovala už na začátku týdne. Základní škola Na Karlově vyzvala rodiče žáků, aby pokud možno nechali auta doma a nejezdili s dětmi až ke škole. A to se skutečně setkalo se zajímavou odezvou.

„Od prvního dne to pro nás bylo opravdu příjemné překvapení. Měla jsem skutečně jen dvě děti, které rodiče přivezli až ke škole. Jinak se děti scházejí na určených místech a odtud jdou do školy pěšky,“ potvrdila Kristýna Nulíčková, která v ZŠ Na Karlově učí třeťáky.

Do akce se kromě ní zapojilo ještě dalších deset kantorů. Ti pak na děti ráno počkali na určených stanovištích, aby se společnou procházku dostali do školy.

Děti s transparenty

„Děti vyzbrojené transparenty upozorňujícími na akci přišly od nádraží, od Maxu nebo od Perfekty a opravdu se v domluvený čas na smluveném místě sešly i docela velké skupiny žáků,“ popsala Kristýna Nulíčková, podle které děti nakonec přišly na to, že procházka je vlastně zábavná, zajímavá a příjemná. „A také poznaly, že z auta to takové opravdu není,“ dodala.

I když je akce časově omezená, bylo by podle pedagožky dobré, kdyby se chození do školy stalo v rámci možností jednotlivých rodin pravidelnou záležitostí. „Já do zaměstnání dojíždím z nedaleké obce a dětem, které jen vyjdou z domova a mohou jít do školy pěšky, tak trochu tuhle možnost závidím," konstatovala Kristýna Nulíčková a přiznala, že celá akce motivovala i jí. „Zatím jsem dojížděla autem až před školu a od teď to budu dělat tak, že z vyjedu o něco dřív, zaparkuji vůz na okraji města a do školy se projdu,“ slíbila.