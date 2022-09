Školáci si vyzkoušeli speciální brýle. Simulují opilost a vidění pod vlivem drog

/FOTOGALERIE/ Jaké to je, když bystré smysly přemůže alkohol, ví bezpochyby většina dospělých. To děti ze čtvrté třídy Základní školy Na Karlově v Benešově takovou zkušenost jisto jistě dosud neměly. Ale díky speciálním brýlím z arzenálu městské policie si na dopravním hřišti mohly vyzkoušet, jaké to ve změněném stavu asi je.

Z dopravní výchovy žáků čtvrtých tříd Základní školy Na Karlově v Benešově. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner