Městská hromadná doprava zůstane v Benešově asi ještě rok zdarma. Pak se uvidí

Městská hromadná doprava je v Benešově už bezmála dva roky zcela zdarma. Město na ni vynakládá ročně sedm milionů korun. A tak to také zůstane nejméně do konce letošního roku. Nejspíš ovšem ještě déle. „Předpokládám, že to prodloužíme do konce velkých prázdnin 2022,“ míní benešovský starosta Jaroslav Hlavnička s tím, že v tu dobu město celý projekt vyhodnotí.

Městská hromadná doprava v Benešově: Oranžová linka číslo 1, zastávka K Tužince. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Dříve to není možné, protože údaje, jak obyvatelé Benešova bezplatnou dopravu využívají, zkresloval koronavirus a vládou nařízené restrikce. Například uzavření škol. „Po vyhodnocení nastoupí na podzim příštího roku nové zastupitelstvo a to se podle výsledků úspěšnosti projektu rozhodne, jak s jízdným v autobusech MHD dál," sdělil starosta. Přesto, že si cestující v autobusech nekupují jízdenky, z nichž by se dal zjistit zájem o MHD, řidiči každého nastupujícího sami mechanicky zaznamenají do jízdenkového přístroje. Kromě toho zjišťuje obsazenost linek i dopravní expert Jan Vachtl. Do údajů o počtu cestujících v autobusech MHD nyní sice nezasahuje covid-19, přesto je tu další problém, který může obyvatele od používání autobusů odradit. Jsou to uzavírky některých silnic v Benešově v souvislosti s jejich opravami. Všech pět městských linek tak jezdí podle takzvaných výlukových jízdních řádů. „Při jejich přípravě byl kladen důraz na zachování běžných časů příjezdů na Terminál dopoledne ze severu a odpoledne z jihu a to pro zachování přestupní vazby mezi linkami a přestupů na rychlíky do Prahy," vysvětlil Vachtl. S výlukami je tu i nebezpečí, že projekt, který praktikují některá města v západní Evropě, ztratí své odůvodnění. Radnice totiž zrušením jízdného sleduje snížení počtu osobních aut v centru města a to především v době špiček – ráno před osmou hodinou a odpoledne kolem čtvrté.