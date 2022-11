Na Kladensku se změna týká autobusové linky 630, konkrétně ranního školního spoje, který jezdí z Berounska do Kladna. Z návsi v osadě Jarov u Berouna vyjíždí v 6.17, novinka se však vztahuje až na úsek od zastávky Braškov, Toskánka (7.25) – Kladno, náměstí Svobody (7.45). Zde je pro zlepšení dojezdu dětí a mládeže do škol tento spoj zdvojený.

Silničáři nespí, vzkazuje krajský radní pro silniční dopravu Bendl

Změna na Benešovsku má zase lidem z Posázaví usnadnit cestu „do města“. Na lince 797 byl zaveden dopolední spoj jedoucí z Chocerad (9.05) do zastávky Vranov, Vranovská Lhota (9.18). Není to daleko, ale přesto má tento autobus pomáhat dostat se z Komorního Hrádku do Benešova – s přestupem ve Vranově na linku 796.