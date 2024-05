/VIDEO, FOTOGALERIE/ Historicky poprvé se cvičení Putovní 155 koná v režii Zdravotnické záchranné služby (ZZS) Středočeského kraje. Stěžejním místem při něm je seřadiště v bývalých Táborských kasárnách v Benešově.

Cvičení Putovní 155 v Benešově, ředitel ZZS Středočeského kraje Pavel Rusý. | Video: Zdeněk Kellner

Jak zdravotnické cvičení v součinnosti s policisty, strážníky a hasiči vypadalo první den, v úterý 14. května večer, dokládá video a rozsáhlá fotogalerie.

„Jde o metodické cvičení zdravotnických záchranných služeb České republiky. Z každého kraje se zúčastňuje jedna posádka,“ připomněla mluvčí ZZS Monika Nováková s tím, že posádky prochází cvičením na hromadné postižení osob (HPO), během kterého se vůbec poprvé testuje návrh nových třídících a identifikačních karet (TIK), které jsou předschválené Společností urgentní medicíny a medicíny katastrof.

Každá záchranka má tyto karty, které rozdělují pacienty do několika kategorií a určují prioritu odsunu trochu odlišné. Už řadu let probíhá snaha o jejich sjednocení. V případě pozitivních výsledků by pak mohly být oficiálně tyto postupy schváleny pro celou republiku.

„Druhý den, tedy ve středu 15. května, čeká na všechny posádky devět denních etap po celém Benešovsku, přičemž konkrétní lokace a úkoly zůstávají až do oznámení z mobilního operačního střediska ZZS tajné,“ uvedla mluvčí.

Záchranáři si vyzkoušeli například brýle pro noční vidění v jednom z krytů v Benešově, ve Vojenském technickém muzeu Lašany zase pracovali v realistickém prostředí tam instalované Ostravko-Opavské operace z druhé světové války. Společně s hasiči byla místem cvičení také skála – opuštěný lom v Měsíčním údolí u Poříčí nad Sázavou. K nejobtížnějším částem cvičení pak patřil rychlý výšlap se záchranářským vybavením na rozhlednu Špulku a následná resuscitace pacienta po kolapsu.

„Je mi velkou ctí, že se organizování P155 letos ujala naše záchranka. Díky všem, kteří se na tom podíleli a chtěl bych ještě připomenout, že se všech zdravotníků nesmírně vážím a věřím, že cvičení bylo pro všechny zúčastněné přínosem,“ dodal náměstek středočeské hejtmanky pro zdravotnictví Pavel Pavlík.

Účastníky na závěr čeká také společenský večer, kterého se zúčastní i významní hosté včetně zástupců vedení kraje, záchranné služby, policie nebo hasičů.