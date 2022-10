Přesto, že má Benešov ve vlastnictví mnoho panelových domů s pultovými střechami vhodnými pro umístění fotovoltaiky, právě paneláky mezi místy elektrárnám zaslíbeným nejsou. Důvod vězí v českých zákonech.

„Muselo by dojít ke změně legislativy podobně, jako v Německu,“ naznačil místostarosta a připomněl, že by bylo nutném, aby elektrárnu vlastnilo Společenství vlastníků jednotek, což je označení právnické osoby obdobné spolku, jejíž hlavní činností je zajišťování správy domu s bytovými jednotkami a případně pozemku. Pak by bylo možné elektřinu vyrobenou fotovoltaikou dodávat jednotlivým vlastníkům bytů. U paneláků by smysl takové investice spočíval nejspíš jen v tom, že by fotovoltaika vyráběla v zásobníku teplou vodu pro objekt.

„Ale aby město postavilo elektrárnu na paneláku a dodávalo elektřinu do rozvodné sítě, to by se nevyplatilo. Problém je totiž v tom, že v době, kdy elektrárna produkuje proud, tedy ve dne, dům, kde je většina lidí v zaměstnání, moc elektřiny nespotřebuje. Další problém je v tom, že každý z nájemníků má svou speciální smlouvu s dodavatelem elektřiny,“ upozornil Roman Tichovský.

Právě proto město počítá s instalací fotovoltaik na objektech, které mají spotřebu po celý den nebo zejména od rozbřesku do soumraku. K takovým patří především školy, školní jídelny nebo zimní a plavecký stadion.