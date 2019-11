/FOTOGALERIE/ Znovu na startu se ocitlo zkulturnění prostoru mezi ulicemi Pražskou, Dukelskou, Vnoučkovou a Karla Nového v Benešově. V místě někdejších Pražských kasáren měla stavět firma Sládek Group, která vyhrála dřívější soutěž o využití pozemku. V souvislosti s tím s ní pak město uzavřelo už v roce 2009 pachtovní smlouvu, na kterou pak měla navázala smlouva kupní.

Pražská kasárna z nadhledu. | Foto: Deník / Zdeněk Kellner

„My jako město jsme se ve smlouvě zavázali vybudovat komunikaci z Dukelské ulice do ulice Karla Nového. To jsme neudělali, ale ani firma Sládek Group nezačala, jak to bylo zaneseno ve smlouvě, nic stavět,“ připomněl benešovský místostarosta Roman Tichovský.