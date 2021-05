Může například prodloužit či podepsat zcela nové nájemní smlouvy se subjekty, které v objektu dlouhodobě působí. Až dosud od nich církev ročně získávala 1,2 milionu korun. K současným nájemcům by ale mohl přibýt ještě jeden – Muzeum Podblanicka, příspěvková organizace Středočeského kraje.

Muzeum dosud sídlí v secesním objektu na Malém náměstí, který ale spravuje Muzeum umění a designu Benešov (MUD) a dělí se s ním o místo. „Přesun Muzea Podblanicka z objektu na Malém náměstí je, samozřejmě po dohodě se Středočeským krajem, úplně první věc, kterou bychom chtěli udělat. Nabídli bychom mu prostor Piaristické koleje. Tím by se uvolnily prostory na Malém náměstí pro výstavy a činnost MUD,“ sdělil starosta.

Na současné adrese Malé náměstí čp. 74, už pro krajskou instituci není mnoho místa. Za léta existence nashromáždilo velké množství dokumentů a pro další se už hledá místo obtížně.

Ředitel Muzea Podblanicka Radovan Cáder by s přemístěním instituce, kterou řídí, do prostoru na Masarykovo náměstí neměl problém. Také proto, že by Muzeum Podblanicka nadále s Muzeem umění a designu spolupracovalo tak jako v současnosti. „Zásadní úskalí celé záležitosti ale vidím v tom, že je potřeba upravit prostory pro potřeby muzea, a pak v nich ještě vytvořit expozice. A to rozhodně nebude levný špás,“ řekl ředitel krajského muzea a upozornil na fakt, že vlivem koronavirové krize mohou nastat finančně „hubenější“ časy.

Muzeum Podblanicka v Benešově nesídlí jen na Malém náměstí, ale také v objektu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje v Křižíkově ulici. Nabízí se proto myšlenka, zda by celá instituce neměla sídlit na jednom místě – tedy v Piaristické koleji. Podle Cádera ale technické zázemí muzea může být prakticky kdekoliv. „Důležité je, aby expoziční část muzea byla na místě veřejnosti snadno dostupném. Pokud to bude na náměstí, bude to ideální,“ doplnil ředitel.