Benešov chce navýšit kapitál svých společností

Benešov – Co přinese zvýšení základního kapitálu obchodních společností města Benešova, kterou chystají lídři radnice? Bezpochyby klady i zápory. Zatímco o kladech mluví vedení města, negativní stránku věci vidí především opozice.

Zvyšování základního jmění městských eseróček měli zastupitelé projednávat už 11. října, ale hlasování se kvůli zrušené schůzi se bude opakovat až ve středu 22. listopadu. Při ní předsedající doporučí zastupitelům jménem rady schválit strategii zvýšení základního kapitálu obchodních společností. Jsou jimi Městská sportovní zařízení, Kulturní a informační centrum a také Technické služby Benešov. Zvýšení ceny společností se má, jak stojí v usnesení městské rady, uskutečnit nepeněžitým vkladem jediného společníka, města Benešova. To majetek posílí nemovitostmi a movitými věcmi. Částka, o jakou to bude, ale zveřejněna nebyla a stanoví ji až znalecký posudek.

Nejen to ale kritizuje opoziční zastupitel Luboš Machulda. Vadí mu především, že pro projednávání zastupiteli není materiál připravený přesně, protože tam není stanovena ani konkrétní částka, ale jen formulace, že bude stanovena někdy později. „O takovém materiálu prakticky nelze hlasovat,“ tvrdí s tím, že materiál je fádní, rozplizlý a nekonkrétní. „Hlasovat pro takové zadání může jen sebevrah,“ míní ekonom Luboš Machulda.

Posílené městské společnosti má nově řídit tříčlenná dozorčí rada. Do její pravomoci bude svěřeno schvalování prodeje a nákupu majetku, uzavření smlouvy na přijetí služby, přijetí či poskytnutí úvěru či půjčky nebo ručení majetku společnosti s hodnotou převyšující milion korun. Pokud by přesáhlo miliony tři, pak by schvalování bylo na jediném společníkovi, městu Benešovu.

Podle starosty Petra Hostka je celá operace připravena tak, aby eseróčka nemohla objekty, které jim město svěří a dál zůstávají v jeho majetku, prodat, ani zastavit. Proto podle starosty nejsou Machuldovy obavy na místě.

Rada města je valnou hromadou, tedy kontroluje práci městských společností. Po posílení kapitálu městských firem bude ale schvalovat už jen transakce nad tři miliony korun. Do této částky to bude mít v kompetenci dozorčí rada, která bude i kontrolovat. A právě v tom vidí Machudla nebezpečí. Městská rada je sedmičlenná, zatímco dozorčí rada jen tříčlenná.

„Vytvoření dozorčí rady nám ani zákon nenařizuje. Navíc jedním z jeho členů by měl, alespoň bychom to tak chtěli, jeden zástupce opozice,“ připomněl Petr Hostek.

Možná právě to by pomohlo ohladit hrany mezi benešovskou koalicí a opozicí. I tazatelé z řad opozice by se tak nejspíš už mohli dozvědět, jak eseróčka hospodaří. Ještě nedávno při schůzi zastupitelstva totiž starosta Petr Hostek nechtěl na tuhle otázku Luboši Machuldovi odpovědět s odkazem na obchodní tajemství i když konkrétně KIC a MSZ mají ve městě prakticky monopol na svou činnost a nejsou pod konkurenčním tlakem.

Celá transakce má přinést společnostem, potažmo městu, především ekonomické výhody. Budou si totiž moci odpočítávat DPH. Pokud by totiž společnosti, jako je tomu nyní, investovaly peníze do majetku města, nemohly by si daň odečíst. U vlastního majetku je to ale jiné.