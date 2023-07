Tak schválně: Kdo ví bez pátrání na internetu, kdo byl Longen? A čím se proslavil Hodějovský a kdy žil? Proč se jedna z benešovských ulic jmenuje Jiřího Horáka, jiná F. V. Mareše a další po Švermovi nebo Kudeříkové?

Kolem cedulí na nárožích se jménem ulice chodíme netečně a jsou tak všední, že na ně ani nemrkneme. A právě i to by chtěl změnit benešovský podnikatel Martin Kladiva. Na své náklady vyrobil a zatím jen na plotech u dvou domů v benešovské vilkové čtvrti Červené Vršky připevnil zalaminované informační cedule. Mají výraznou podobu cedulí pražských uličních názvů a odkazují na nositele jména, které má každý tamní obyvatel na své adrese.

Prvotní nápad mu vnukla japonská videohra Pokémon, v nichž vedou virtuální stopy na zajímavá místa. „Nejvíc mě ale mrzí, že lidé vlastně vůbec neví, po kom se ulice jmenuje. Proto jsem cedule vyrobil. Od té doby, co tu visí, se u ní každý den zastavuje spoustu lidí,“ uvedl Martin Kladiva. „Jsou mezi nimi i mladí lidé a děti,“ dodal.

Ke dvěma cedulím připomínajícím nositele Nobelovy ceny za literaturu Jaroslava Seiferta a dalšího spisovatele a básníka Františka Hrubína chystá tvůrce na žádost své známé vyrobit další. Upevněna na soukromém oplocení by měla být ještě letos a kolemjdoucí se z ní dozví, kdo že to byl Vítězslav Nezval.

O iniciativě Martina Kladivy se benešovský místostarosta Jakub Hostek dozvěděl poprvé v pátek 14. července z telefonátu a dotazu Benešovského deníku. Ten směřoval k tomu, zda by radnice názvy ulic v podobném duchu nechtěla „občerstvit“ cedulemi s informacemi o nositelích slavných jmen. „Rád se na to dojedu podívat,“ reagoval místostarosta. „Přijde mi to jako velice zajímavý nápad. Přednesu to na poradě vedení města,“ slíbil.

Jak porada vedení města ohledně informačních cedulí dopadne a zda se námět přenese také například do jednání městské rady, bude Deník sledovat a zprávu o tom přinese na svých stránkách.