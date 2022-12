„Někteří z nich bohužel považují čekárnu za svůj azyl. Znemožňují tak slušným lidem čekat v teple na daný spoj,“ napsala do redakce s tím, že si je vědoma i toho, že situaci se marně snaží řešit i městští strážníci.

To potvrdil i velitel městské policie Radek Stulík, podle kterého se zabydlování bezdomovců ve veřejných prostorách netýká jen čekárny na autobusovém nádraží, ale také prostor nedalekého parkovacího domu, sklepů paneláků, předsálí městské knihovny a polikliniky na Malém náměstí nebo čekáren v nemocnici.

„Do autobusové čekárny a parkovacího domu jezdíme co nejčastěji, jak to v rámci našich dalších úkolů jde. Hlídka tam ale nemůže stát po celou dobu, kdy je otevřeno,“ poznamenal Stulík.

Připomněl, že hlídka strážníků, která ráno končí svou noční směnu, přijíždí pravidelně k terminálu ve čtvrt na sedm, aby odtud bezdomovce vykázala. Ti se tam totiž stahují poté, co musí v šest hodin ráno opustit po noclehu nedaleký azylový dům v Táborské ulici.

Azylový dům zřizovaný městem je v tu dobu uzavřen a prochází kompletním úklidem a dezinfekcí. Přestávku v jeho provozu sice město v současném zimním období zkrátilo, mnozí z bezdomovců tam ale čas trávit nechtějí. Raději míří do čekárny, kam se po vykázání strážníky, jakmile hlídka zmizí z dohledu, běžně vracejí. A zůstávají tam až do dalšího příjezdu městské policie. To se opakuje po celý den.

Bezdomovci, kteří příliš nebo dokonce vůbec nedbají o osobní hygienu, běžným cestujícím vadí zejména kvůli zápachu, který kolem sebe šíří.

„To, že byli cítit, mi až tak nevadilo. Horší pro mě bylo, že jich tam bylo více najednou a narušovali mou komfortní zónu. Bála jsem se, aby mě třeba nechtěli okrást. Raději jsem proto šla čekat na mráz,“ popsala jedna z cestujících svou zkušenost z poloviny prosince, kdy venkovní teploty klesly hluboko pod nulu.

Podle Stulíka se občas najdou v čekárně i lidé, kteří bezdomovce naopak hájí a strážníkům vytýkají, že „ty chudáky vyhánějí na mráz“.

Benešov připravuje novelizaci provozního řádu čekárny, která zatím na rozdíl od autobusových zastávek nebo centra města nepatří mezi místa, kde se veřejně nesmí konzumovat alkohol.

Problémy běžným cestujícím v čekárně přitom nezpůsobují jen bezdomovci. Nedávno se právě toto místo stalo ringem, který si pro bitku domluvili dvě party teenagerů. „Ráno při cestě do školy se tam porvali žáci ze dvou benešovských učilišť,“ potvrdil Radek Stulík.

Tento případ stále vyšetřuje Obvodní oddělení Policie ČR v Jiráskově ulici. „Případ prozatím není uzavřen, policisté si ještě pozvali několik osob k podání svědectví. Právě proto zatím není jasné, zda bude uzavřen v přestupkové nebo trestně právní rovině,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.