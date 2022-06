Benešov by chtěl budovat, ale marně hledá firmy, které by se ujaly jeho zakázek

Evergreen minulosti – nemáme peníze, se v současnosti doslova otočil naruby. Peněz má benešovská radnice relativně dost, ale nemá za co je utratit. Problém by to nebyl velký, pokud by se utrácení týkalo nakupování spotřebního materiálu – počítačů, papíru do tiskáren nebo třeba občerstvení určená pro jednání. Situace se však týká investičních záměrů. Benešovská radnice by chtěla budovat, má zajištěno i financování, ale nemá firmu, která by se stavění ujala.

Kvůli stavbě skateparku opakuje Benešov tendr už potřetí. | Foto: Deník/Pavel Bohun